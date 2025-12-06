El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una entidad pública dedicada a ofrecer apoyo a personas de 60 años o más, con la finalidad de elevar su calidad de vida a través de una variedad de beneficios en distintos servicios.

Estos apoyos contemplan descuentos de hasta 50% en rubros como salud, transporte, vestimenta, alimentación, entretenimiento y actividades culturales.

En este contexto, el INAPAM firmó un convenio con la aerolínea Volaris para proporcionar beneficios especiales a los adultos mayores del país. Gracias a esta colaboración, quienes cuenten con la credencial vigente del instituto pueden acceder a estas ventajas sin costo adicional.

¿Cuál es el beneficio de Volaris para los adultos mayores?

Durante un año, y sin costo alguno, las personas que presenten su credencial del INAPAM podrán acceder a la membresía v.club de Volaris, que ofrece tarifas especiales en vuelos nacionales e internacionales, además de promociones exclusivas en hospedajes y paquetes de viaje.

Al finalizar ese periodo, los usuarios tienen la opción de renovarla sin pagar cargos adicionales.

Esta membresía anual incluye lo siguiente:

Ofertas Especiales en Viajes Aéreos: Los poseedores de la tarjeta INAPAM tendrán la oportunidad de comprar pasajes de avión a tarifas reducidas.

Descuentos en Alojamientos: Además de los vuelos, también podrán aprovechar descuentos en estancias.

Experiencias Exclusivas: El programa 'V.Club' de Volaris brinda vivencias singulares a los adultos mayores, facilitándoles la exploración de destinos tanto nacionales como internacionales.

¿Cómo se obtiene v.club individual para adultos mayores?

Registro

1. Visita nuestra página principal y da clic en“Regístrate”.

2. En tipo de cuenta asegúrate de elegir “Volaris, miembro v.club o INVEX”.

3. Completa la información solicitada y da clic en “Crear mi cuenta”.

4. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.

5. Llena el formulario y da clic en “Completa tu perfil”.

Activación

1. Visita la página de Volaris en la sección "Tu Experiencia".

2. Llena el formulario.

3. Selecciona “V.Club INAPAM” en “Motivo de aclaración”.

4. En “Solicitud” ingresa la siguiente información:

Correo electrónico registrado en la página de Volaris

Nombre completo del titular de la membresía. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM

Fecha de nacimiento

5. Acepta los términos y condiciones.

6. Por último, adjunta una copia de tu credencial del INAPAM. Recuerda que es importante incluirla, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.

7. Da clic en “Enviar” y espera un plazo de 48 horas para recibir una notificación de que tu membresía ya está activa y lista para usarse.

La vigencia de la membresía es de 1 año a partir de su activación. Para renovarla, deberás repetir estos pasos.

