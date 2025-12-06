FGR abre carpeta de investigación por explosión en Coahuayana

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables de la explosión ocurrida en Coahuayana, Michoacán.

En un comunicado, la institución lamentó lo sucedido y detalló que, alrededor de las 11:40 horas de este sábado, un vehículo estalló junto con su conductor en la avenida Rayón, en la colonia Centro de esta localidad costera, limítrofe con Colima.

La autoridad federal informó que el conductor murió en el sitio, mientras que dos personas más fallecieron en el hospital regional y otras seis resultaron heridas.

Ante estos hechos, la FGR precisó que ya trabaja en las indagatorias y apoyará a la Fiscalía estatal con peritos especializados en explosivos para determinar identidades y dar con los responsables.

"Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron la seguridad en la zona, por lo que se realizó el despliegue federal y estatal el cual continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población", indicó.

Ante la explosión registrada en Coahuayana, municipio costero de Michoacán, la Secretaría de Marina (Semar) informó que activó los protocolos de apoyo, con el despliegue de cinco aeronaves para la atención de las personas heridas.

Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están… pic.twitter.com/Azz2oSoUiF — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 7, 2025

En coordinación con la Décima Sexta Zona Naval, la dependencia reportó que tres helicópteros MI-17, despegaron con personal médico, de enfermería y apoyos a evacuación médica, así como fuerza de reacción aerotransportada.

Asimismo, salió un helicóptero Panther, y un Black Hawk, con personal de sanidad naval.

La Semar señaló que, de manera simultánea, los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se encuentran listos para recibir y brindar atención médica a las personas que lo requieran.

Asimismo, agregó, personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantiene seguridad perimetral y apoyo en los accesos carreteros, para facilitar las labores de emergencia.

"Reiteramos nuestro compromiso con la población y continuaremos apoyando a las autoridades civiles en la atención de esta contingencia".

YC