¿Tienes un perrito "color miel"? Ese lomito que ves en cada esquina ya no es "solo un mestizo": hoy es oficialmente la raza mexicana "Caramelo". La Protección Ambiental del Estado de México (Propaem) lo reconoció junto al Xoloitzcuintli para dignificar su origen y fomentar la adopción. Descubre cómo este título busca salvar a millones.

El famoso perro "amarillo" que todos hemos visto en la calle alguna vez ha sido reconocido por la Procuraduría de Propaem como una raza mexicana, ahora conocida como "Caramelo" .

A través de una publicación en Facebook, la dependencia compartió una imagen en la que incluyó al ahora bautizado "perro Caramelo" en la lista de razas de perro mexicanas, junto a ejemplares históricos como el Xoloitzcuintli, el Chihuahua y el Calupoh.

Este suceso reconoce al clásico lomito color miel como uno de los perros más representativos de México y también da paso a que entre la sociedad se valore la importancia de los perritos mestizos, al igual que los de raza, pues forman parte de la vida de millones de familias en el país.

En el mismo post, la Propaem destacó la importancia de la adopción y la tenencia responsable, pues hay que recordar que México se posiciona como el país con mayor población de animales en abandono y situación de calle de toda Latinoamérica, y que en muchos casos, la labor de dichos seres es invaluable.

"En nuestra entidad, existen perros cuya labor social es invaluable: desde rescatistas en emergencias y binomios de seguridad, hasta compañeros adoptados que promueven la tutela responsable día a día", dice la publicación.

¿Qué impulsó el reconocimiento del perro Caramelo como raza mexicana?

De acuerdo con un comentario hecho por la Propaem a través de sus redes sociales, este reconocimiento fue impulsado gracias a una iniciativa de adopción que surgió en Brasil.

La campaña fue realizada en 2025 por la marca de alimento para mascotas Pedigree, con el objetivo de aumentar la adopción del "vira-lata caramelo", un perro mestizo marrón icónico del país sudamericano.

Se pretendía lidiar con las estadísticas de la nación, que arrojaban que este tipo de lomitos tiene 90% menos probabilidades que los perros de raza de ser adoptados. La iniciativa incluyó estudios de ADN para encontrar el origen de los animales, dignificando a estos perros y posicionándolos como patrimonio cultural brasileño.

En TikTok, la agencia mexicana de marketing digital Somos Limón con Chile compartió un video de la campaña de Pedigree Brasil sobre los perros Caramelo.

Comentarios en redes sociales sobre la nueva raza de perro “Caramelo”

En plataformas sociodigitales, la noticia ha generado una conversación sobre la existencia de esta "raza de perro" en diversos países del continente, como consecuencia del cruce y el mestizaje entre otras razas, y no exclusiva de México ni de Brasil.

Asimismo, algunos usuarios han reclamado la exclusión de otros tipos de perro, como el PBM (perrito blanco mexicano); mientras que algunos más han aprovechado el momento para alzar la voz por los derechos de los animales, exigiendo que las normas y leyes sancionen de manera severa el maltrato animal.

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