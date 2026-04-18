El “Apóstol de Jesucristo” de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, perdió su registro como ministro de culto, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) analiza reabrir su caso en México. Estos son los detalles más recientes:

La Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió el registro como ministro de culto a Naasón Joaquín García , máximo jerarca de la iglesia de La Luz del Mundo, como parte de las investigaciones contra integrantes de esa organización religiosa con sede en Jalisco .

Naasón Joaquín García cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión en California por abuso sexual de menores .

¿Cómo va el caso de Naasón Joaquín García?

En la conferencia mañanera de ayer viernes en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, explicó que el avance de las investigaciones sobre el caso dependerá de las autoridades correspondientes.

Detalló que "la iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo. Lo que sí está detenido, no está autorizado, (...) [es] un ministro de culto que ha sido el que ha estado por muchos años al frente; ese sí está suspendido; está suspendido ante la autoridad correspondiente porque además está purgando una condena fuera de nuestro país, pero ya tiene algunos meses que se ha suspendido".

"La Secretaría de Gobernación y el gobierno en general son prudentes, porque al momento de calificar si están cumpliendo todos los requisitos, generalmente sí, pero cuando se trata de delitos, la autoridad nos da el parte y actuamos en consecuencia", agregó.

Buscan reabrir el caso

El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que, ante el carpetazo de la Fiscalía General de la República (FGR) a la investigación por delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual contra líderes de la iglesia de la Luz del Mundo, la fiscalía está solicitando la reapertura del caso.

Según Sheinbaum Pardo, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se acercó a las víctimas para fijar una nueva audiencia, "porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso".

"El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que el juez reabra el caso. El cierre fue el año pasado con el fiscal [Alejandro] Gertz; las razones no las conozco, pero eso fue lo que nos informó la fiscal en el gabinete de seguridad. Se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente", dijo.

De acuerdo con una nota de la fiscalía, "en junio del año pasado la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. Las víctimas se inconformaron. El día de hoy [ayer] es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal".

La Fiscalía General de la República aclaró que, en caso de revocarse, continuará con la investigación. Destacó que está apoyando para revocar el no ejercicio de la acción penal.

El jueves, el juez de Control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Puente Grande, Jalisco, aplazó para el 27 de abril a las 17:15 horas la audiencia en la cual se decidirá el destino que tomará el caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, acusado de delincuencia organizada .

Fuentes judiciales informaron que la diligencia programada el jueves se llevó a cabo en la sala 2 y en menos de media hora.

Datos

16 años y 8 meses de prisión por abuso de menores cumple Naasón Joaquín.

27 de abril fecha de la audiencia del caso de Naasón Joaquín García.

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