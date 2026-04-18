Un juez de control dictó una medida cautelar de prisión preventiva a Juan Jesús “N”, presunto asesino de Edith Guadalupe, joven de 21 años que desapareció tras acudir a una falsa entrevista de trabajo en la colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La tarde de este sábado, en una audiencia realizada en los juzgados orales de la colonia Doctores, se determinó que la audiencia será retomada el próximo miércoles 22 de abril, esto luego de que el abogado defensor de Juan Jesús “N” solicitara la duplicidad del término constitucional, recurso que fue autorizado.

¿Juan Jesús "N" es un chivo expiatorio? Esto dijo su abogado

El abogado de Juan Jesús, Julián González, informó que la duplicidad se otorgó a fin de ampliar las investigaciones ya que aseguró que pudo hablar poco con el imputado y presenta marcas de golpes.

"En pocas palabras, me dijo que no, pero un poco limitado por la cuestión de que no estábamos totalmente solos en la sala".

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Por lo anterior, el defensor señaló que será hasta que visite a Juan Jesús en el reclusorio cuando pueda hablar con él , además de que manejó la hipótesis de que el joven fue amenazado para ser culpado como el feminicida de Edith Guadalupe.

“Encontramos que tiene signos de que fue golpeado, entonces voy a hablar con él para meter un protocolo por tortura”, declaró el abogado ante los medios.

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¿Qué se sabe del caso de Edith Guadalupe?

La mañana de este viernes 17 de abril, Edith Guadalupe, una joven de 21 años, fue localizada sin vida dentro de un edificio ubicado en Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

El hallazgo ha causado indignación a la familia, quienes indican una serie de irregularidades por parte de funcionarios de la Fiscalía capitalina, por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde Luján, han asegurado que habrá consecuencias para los servidores públicos señalados.

JM

Con información de El Universal

