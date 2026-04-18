Morelos: ataque armado en un bar de Ayala deja 8 muertos

Ocho personas murieron este sábado 18 de abril del 2026 tras un ataque armado en un bar de Morelos, según informaron autoridades estatales.

¿Cómo ocurrió el ataque a un bar que dejó 8 muertos este 18 de abril del 2026?

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando sujetos armados ingresaron a un establecimiento de Ayala y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar , según los primeros reportes.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que las personas fallecidas fueron encontradas en el interior del establecimiento, descrito como un "bar de operación irregular".

"Peritos(…) efectúan en estos momentos los procedimientos técnico-legales en torno a ocho cuerpos sin vida", indicó.

Añadió que ya se iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, y prometió que se agotarán todas las líneas de investigación.

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¿Cuántos homicidios se han registrado en Morelos en lo que va del 2026?

Morelos ha sido escenario recurrente de ataques armados vinculados al crimen organizado, especialmente en municipios de la región oriente, como Ayala y Cuautla.

Ataques armados en bares y centros nocturnos han sido utilizados en distintos casos como forma de disputa entre grupos delictivos por el control territorial.

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Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el móvil del ataque ni sobre posibles responsables. Tampoco se ha confirmado si hay personas lesionadas.

En el primer trimestre de 2026, el Gobierno de México reportó un promedio de 50.8 homicidios diarios , el nivel más bajo en 11 años. Morelos concentra el 6.4 % de los registros a nivel nacional.

JM

