El calor extremo ha sido el protagonista indiscutible durante los últimos días en nuestra ciudad, generando incomodidad y fatiga entre los tapatíos. Sin embargo, las condiciones atmosféricas actuales están a punto de dar un giro sumamente interesante y refrescante para todos nosotros en este fin de semana. Estos son los detalles del clima:

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes y detallados emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 18 de abril marca el inicio de una transición importante. Se espera que el patrón de sequía severa comience a ceder gradualmente en nuestra región occidente .

Aunque durante la mañana y gran parte de la tarde seguiremos sintiendo un ambiente bastante cálido y seco, la nubosidad irá en aumento de forma progresiva. Este fenómeno visual será evidente en toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) conforme avancen las horas del día.

¿Qué nos espera exactamente con la temperatura y la llegada de la lluvia hoy?

Los termómetros de la ciudad registrarán una temperatura máxima de 34 grados centígrados entre las 14:00 y las 17:00 horas . Por lo tanto, el bochorno seguirá muy presente, exigiendo que nos mantengamos bien hidratados y evitemos la exposición prolongada al sol durante la tarde.

Sin embargo, la gran noticia que todos los ciudadanos esperaban es que la probabilidad de precipitaciones se eleva hasta un 31% durante la noche . Esto trae consigo la inminente posibilidad de lluvias ligeras que refrescarán el pavimento tapatío y limpiarán la calidad del aire.

Además, los vientos provenientes del oeste jugarán un papel fundamental en este cambio climático de fin de semana. Soplarán a una velocidad constante de 4 a 6 kilómetros por hora, ayudando a disipar la sensación de pesadez y refrescando notablemente el ambiente nocturno en la ciudad.

Por su parte, los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la prestigiosa Universidad de Guadalajara (UdeG), sugieren no guardar el paraguas. Advierten que estas lloviznas sabatinas podrían ser apenas el preámbulo de un domingo y lunes aún más húmedos.

¿Por qué está cambiando el clima de manera tan repentina en el estado de Jalisco?

Esta ligera inestabilidad atmosférica se debe principalmente a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico hacia el interior del país. Representa un respiro sumamente necesario para la región, que ha padecido los fuertes estragos del estiaje durante las últimas semanas de la primavera.

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A largo plazo, si estas precipitaciones logran mantenerse constantes y aumentar su volumen en las próximas semanas, podrían beneficiar los niveles del Lago de Chapala. Este majestuoso cuerpo de agua es vital para el abastecimiento y el equilibrio ecológico de toda nuestra metrópoli.

Para quienes se preguntan cómo afectará este pronóstico sus actividades de fin de semana, la respuesta es sencilla, útil y directa. La mañana será ideal para salir a hacer ejercicio o pasear a las mascotas, pero la noche requiere precaución y una buena planeación logística.

Tips rápidos y prácticos para sobrevivir al clima de hoy sin ningún contratiempo:

- Vístete en capas estratégicas: Utiliza ropa ligera y de colores claros para soportar el calor de la tarde. No obstante, lleva contigo una chaqueta ligera para el descenso de temperatura nocturno, ya que la mínima rondará los agradables 17 grados centígrados.

- Protección solar estrictamente obligatoria: A pesar de que el cielo comience a nublarse por la tarde, el Índice UV alcanzará niveles extremos de hasta 13 puntos al mediodía. ¡No olvides aplicar tu bloqueador dermatológico cada cuatro horas si estás en exteriores!

- Paraguas siempre a la mano: Si tienes cenas, reuniones o eventos al aire libre programados después de las 19:00 horas, prepárate adecuadamente. Las posibles lloviznas intermitentes podrían sorprenderte, así que mantente informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y evita zonas inundables.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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