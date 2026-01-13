Registro de celulares: ¿es necesaria la CURP Biométrica para no perder tu línea?

El Gobierno de México inició este 9 de enero el nuevo padrón de telefonía móvil, el cual permitirá vincular la identificación oficial de cada persona con su número de teléfono , con el objetivo de tener un mayor control sobre los servicios de este tipo en el país.

El proceso se lleva a cabo bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que señaló que la medida busca reducir la incidencia de delitos relacionados con el uso de teléfonos móviles, como estafas y fraudes.

De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el registro es de carácter obligatorio para todas las personas físicas o morales que sean titulares de una línea móvil.

Las compañías telefónicas como Telcel, AT&T, Movistar y otras están obligadas a facilitar el trámite. Para realizarlo, los usuarios pueden a cudir a centros de atención, comunicarse a las líneas de ayuda o completar el proceso a través de los sitios web oficiales.

Para completar el registro será necesario presentar algunos documentos, como la credencial para votar (INE), pasaporte o la CURP biométrica.

¿Se necesita la CURP biométrica para registrar tu número de teléfono?

No. La CURP biométrica no es un requisito obligatorio para formar parte del padrón de telefonía.

Si bien algunas compañías aceptan este documento para realizar el trámite, no es indispensable contar con él, ya que también se puede presentar cualquier identificación oficial vigente que incluya la CURP tradicional y fotografía.

¿Hasta cuándo puedes registrar tu línea telefónica en el padrón?

Las autoridades informaron que la fecha límite para realizar el registro es el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén inscritas serán suspendidas y solo podrán utilizarse para realizar llamadas de emergencia.

La suspensión se levantará únicamente cuando el usuario complete el registro correspondiente.

El padrón de telefonía móvil busca reforzar la seguridad y reducir delitos asociados al uso de líneas telefónicas; por ello, es importante que los usuarios realicen el trámite dentro del plazo establecido y verifiquen con anticipación la documentación requerida para evitar la suspensión del servicio.

