¿Llenar el tanque hoy? El bolsillo de los mexicanos sentirá el cambio: tras la caída internacional del petróleo, el gobierno eliminó el subsidio a la gasolina Premium y recortó el de la Magna . Desde este sábado se pagará más impuestos por litro.

Ante la baja de los petroprecios en los mercados energéticos internacionales por la expectativa de avances en las negociaciones para el cese al fuego en Medio Oriente, el Gobierno federal eliminó el subsidio para los consumidores de la gasolina Premium y lo redujo para la regular y el diésel .

Los cambios en los precios de las gasolinas del 18 al 24 de abril de 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) los cambios que hizo para la semana del 18 al 24 de abril de 2026, para aplicar el estímulo fiscal a los combustibles.

Estableció en 0% el estímulo para los usuarios de la Premium , con lo cual pagarán a partir de este sábado y el próximo viernes 24 de abril la cuota completa del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 5.6579 pesos por litro .

Lo anterior significa que no tendrán apoyo del Gobierno federal durante la semana siguiente.

En cambio, se mantiene para los consumidores de la regular o Magna y para los autotransportistas, pero con un menor porcentaje.

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Para la Magna , que es la gasolina de mayor consumo, la SHCP dio a conocer que los estímulos al IEPS se reducen de 26.97% vigente hasta este viernes 17 de abril a 11.67% .

Con ello, los consumidores pagarán solamente 0.7820 pesos en vez de la cuota total del gravamen por cada litro que carguen en las estaciones de servicio.

Además, l a regular tiene un tope de 24 pesos por litro derivado de un acuerdo entre gasolineros y el gobierno federal .

¿Y cómo queda el diésel?

Respecto al diésel, el estímulo aplicable del 18 al 24 de abril será de 43.17%, lo que le costará al gobierno 3.1786 pesos por litro y los autotransportistas sólo pagarán una cuota del IEPS de 3.1786 pesos y no la completa establecida en 7.3634 pesos .

El diésel también está sujeto a un límite en su precio de 28 pesos por litro por acuerdo con la iniciativa privada .

Según información de Banco Base, el petróleo WTI cerró este viernes en 84.68 dólares por barril, lo que representó una caída de 12.31%, su segunda semana de retrocesos.

El Brent del Mar del Norte también retrocedió a 91.09 dólares por barril, una baja semanal de 4.32%.

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