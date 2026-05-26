Autoridades de salud de México informaron este martes 26 de mayo que el país reforzará las medidas preventivas contra el ébola de cara al Mundial 2026, aunque descartaron casos en territorio nacional y aseguraron que el riesgo de propagación es "muy bajo".

Durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que México mantiene vigilancia epidemiológica permanente ante el brote detectado en regiones de África oriental y central.

"(En) México no se han registrado casos y (decir) que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país", declaró el funcionario federal.

México mantendrá vigilancia epidemiológica permanente

Las declaraciones ocurren mientras autoridades sanitarias internacionales continúan monitoreando el brote de ébola reportado en zonas de Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo; la selección nacional de este último país jugará un partido en la ciudad de Guadalajara el 23 de junio, en el Estadio AKRON.

En este contexto, Kershenobich explicó que la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud mantendrán seguimiento constante sobre la evolución de la situación sanitaria.

"México mantendrá una vigilancia epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología y de la Secretaría de Salud, aunque el brote parece ser contenido en una parte de esa región, es muy importante estar pendientes de su evolución", afirmó.

El secretario de Salud también informó que las autoridades recomendaron aplazar viajes provenientes de países con transmisión activa del virus hasta que la emergencia concluya.

"México recomienda que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior", indicó.

Anuncian filtros sanitarios en aeropuertos internacionales

Como parte de las medidas preventivas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades mexicanas adelantaron que habrá controles adicionales en terminales aéreas internacionales.

De acuerdo con David Kershenobich, se instalarán filtros sanitarios y se realizarán revisiones documentales e inspecciones de itinerarios de pasajeros.

"En los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros" , explicó.

El funcionario federal subrayó además que el virus del ébola no se transmite por vía respiratoria, como ocurrió con el COVID-19, por lo que llamó a evitar alarmas entre la población.

Las medidas anunciadas se dan también en el contexto de la organización conjunta del Mundial 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá.

México coordinará protocolos con Estados Unidos y Canadá

Durante su participación, Kershenobich aseguró que México trabaja junto con Estados Unidos y Canadá en protocolos regionales de vigilancia epidemiológica para garantizar condiciones sanitarias seguras durante la Copa del Mundo.

"México como país anfitrión de la Copa del Mundo del 2026, está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible. Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir" , expresó.

Asimismo, detalló que ya existen mecanismos de coordinación sanitaria entre los tres países organizadores del torneo internacional.

"Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo", dijo.

Las autoridades sanitarias reiteraron que actualmente no existe una emergencia sanitaria relacionada con ébola en México, aunque señalaron que el país continuará atento a la evolución del brote internacional y mantendrá activas las medidas preventivas.

*Con información de EFE

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