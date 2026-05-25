La brutal emboscada a la Guardia Civil en Zamora revela una violenta ofensiva del "Tío Lako", operador clave del Cártel Nueva Generación (CNG) en la frontera de Michoacán y Jalisco. Esta escalada criminal tras la muerte de "El Mencho" amenaza con incendiar el corredor agrícola de berries.

El pasado viernes, seis elementos de la Guardia Civil quedaron lesionados -tres de ellos de gravedad-, así como un joven, durante un ataque del Cártel Nueva Generación, en el municipio de Zamora .

Las áreas de inteligencia revelaron que la célula delictiva de esa organización criminal que perpetró el atentado contra las fuerzas estatales está bajo el mando de Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”.

Las fuentes consultadas atribuyeron ese ataque armado a la respuesta de ese jefe regional del CNG, luego de que fuerzas federales les asestaran un duro golpe ese mismo día por la mañana, en el municipio de Jiquilpan .

Pero también, explicaron, a los operativos que realizan autoridades estatales y federales en esa región del occidente michoacano.

¿Cómo y dónde sucedió el enfrentamiento de Zamora?

El pasado 22 de mayo, resultado del ataque, siete elementos y un joven fueron lesionados en el municipio de Zamora.

La ofensiva criminal fue perpetrada mientras los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal cargaban sus unidades de combustible en una gasolinera ubicada sobre el libramiento de esa ciudad, ubicada a 181 kilómetros de la capital michoacana.

Los informes señalan que los sujetos armados viajaban en varios vehículos, desde donde abrieron fuego en contra de los policías, quienes repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento.

En el lugar, seis elementos de la Guardia Civil quedaron lesionados, así como un joven que quedó entre el fuego cruzado.

Los reportes advierten que varios de los criminales también fueron lesionados y auxiliados por los demás sicarios .

La SSP Michoacán desplegó un operativo por aire y tierra, en busca de los responsables de este hecho criminal, apoyada por fuerzas federales y de la Fiscalía del estado.

Las áreas estatales y federales de seguridad dijeron que el CNG busca ingresar y apoderarse de ese municipio productor de berries y localizado en los límites de Michoacán y el estado de Jalisco .

¿Quién es el "Tío Lako"?

Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, entre otras cosas, es señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa .

También es considerado uno de los principales generadores de violencia y era uno de los operadores más cercanos a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho” , fundador y líder del CNG, abatido apenas el pasado 22 de febrero en el estado de Jalisco.

Junto con sus sobrinos, Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias “El 8”, así como Ricardo Ruiz Velas, “El Doble R (RR)”, Guerrero Martínez controla la parte occidente de Michoacán y los Altos Norte de Jalisco. También los municipios sureños de Zacatecas, así como los municipios de Jalisco colindantes con Michoacán.

Esa familia es señalada como la responsable de derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en Ocotlán el 1 de mayo de 2015, donde murieron 18 militares y dos elementos de la ahora extinta Policía Federal.

El “Tío Laco” fue detenido en 2015 como presunto autor intelectual del asesinato del fundador de las autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo; sin embargo, poco después fue liberado.

Otro de los integrantes de ese grupo criminal es Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, “El 8”, ahijado de “El Mencho”, y sobrino de Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”.

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