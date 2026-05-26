A menos de un mes de la celebración de la Copa de Futbol, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, dio a conocer que habrá filtros sanitarios en aeropuertos como parte de las medidas de vigilancia epidemiológica por el brote de ébola que actualmente viven algunas regiones del continente africano.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Kershenobich mencionó que el riesgo de propagación del ébola es muy bajo a nivel global y muy bajo para nuestro país.

“(En) México no se han registrado casos y (decir) que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país ”, afirmó.

Las declaraciones ocurren mientras autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia sobre el brote de ébola detectado en regiones de África oriental y central, particularmente en zonas de Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

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Según el funcionario, México sigue de cerca la evolución de la situación epidemiológica, por lo que el país mantendrá vigilancia permanente mediante la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud.

“México mantendrá una vigilancia epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología y de la Secretaría de Salud, aunque el brote parece ser contenido en una parte de esa región, es muy importante estar pendientes de su evolución” , sostuvo.

Piden reprogramar viajes a quienes estuvieron en lugares con casos de ébola

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades recomendaron aplazar viajes provenientes de países con transmisión activa del virus hasta cuando la emergencia se dé por concluida.

“México recomienda que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior” , dijo.

Asimismo, adelantó controles adicionales en terminales aéreas internacionales.

“En los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros”, explicó.

Secretario de Salud pide no generar alarma

Kershenobich subrayó que el virus del ébola no se contagia por vía respiratoria, como el coronavirus, y llamó a no generar alarma.

El funcionario también vinculó los protocolos sanitarios al contexto de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará con Estados Unidos y Canadá.

“México, como país anfitrión de la Copa del Mundo del 2026, está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible. Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir” , expresó.

En ese sentido, detalló que existen mecanismos de coordinación regional.

“Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo”, dijo.

Kershenobich insistió en que actualmente no existe una emergencia sanitaria en México, aunque las autoridades se mantienen preparadas.

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MB