La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este martes 21 de abril del 2026 que entregó el cuerpo de la ciudadana canadiense que perdió la vida ayer en la Zona Arqueológica de Teotihuacán durante un tiroteo en la Pirámide de la Luna.

Los familiares ya recibieron los restos, que serán trasladados a su país de origen con el apoyo y coordinación de las autoridades consulares de Canadá.

El hecho violento dejó dos personas muertas. Además de la turista extranjera, falleció quien fuera identificado como el agresor, Julio César "N" de 27 años de edad.

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Respecto a este segundo caso, la corporación mexiquense confirmó que sus seres queridos también acudieron ante la institución para reclamar el cuerpo . Se prevé que la entrega legal se formalice en las próximas horas.

Ambos cuerpos estuvieron resguardados en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Texcoco, sitio donde personal especializado practicó las necropsias de ley y realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del deceso.

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La institución no dio a conocer la identidad de los familiares que realizaron los trámites, sólo confirmó que se trata de personas vinculadas directamente con los occisos.

Después de los hechos de violencia, las dos personas que perdieron la vida fueron bajadas de la estructura prehispánica y fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense con sede en Texcoco.

JM