T-MEC y FIFA cambian ley en México: multas de 29 mdp por piratería

El Gobierno mexicano ha implementado reformas a la legislación de propiedad intelectual, esto debido a presiones por parte de la FIFA, compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el crecimiento de innovaciones, incluidas las basadas en Inteligencia Artificial. Las nuevas modificaciones legales contemplan sanciones que pueden alcanzar hasta 29 millones de pesos, según explicaron especialistas en la materia.

¿Cuáles son los cambios legales?

Aunque aún está pendiente la publicación del reglamento de la Ley Federal de Propiedad Intelectual, los cambios ya establecen castigos por el uso indebido de marcas, logotipos, así como de cualquier símbolo o combinación de colores que remita a nombres protegidos por la ley, detallaron expertos.

En conferencia de prensa, la directora general de ClarkeModet México, Lorena Rodríguez, expuso que los recientes cambios a la ley representan mejoras para el respeto de la propiedad intelectual.

Lo que fue resultado de que "la FIFA presionó, porque los lineamientos de FIFA son estrictos y las sanciones son millonarias, antes no pasaba nada, ahora sí y son sanciones fuertes", además, fue resultado de los compromisos que adquirió México en el T-MEC, cambios que tardaron ocho años en concretarse.

Se respeta más la propiedad de las marcas y todo lo que implique que una empresa se beneficie ilegalmente de éstas, por ejemplo, se debe cuidar un influencer que va a ser contratado por una empresa de que realmente la firma tenga la autorización de una marca para que pueda transmitirse el contenido en redes sociales.

De lo contrario, el influencer podrá ser multado si hace un comercial ligado a una marca, por ejemplo, del Mundial de Futbol 2026, sin tener autorización de la FIFA o de la empresa patrocinadora de la copa deportiva. Además, se puede sancionar a las redes sociales que transmitieron el video.

O sea, habrá "una multa para la empresa que lo contrató, para el influencer y para la plataforma que subió el contenido".

Además, se cobrarán también al acusado daños económicos y reputacionales, por lo que eso se sumará a la multa de hasta 29 millones de pesos, equivalentes a 250 mil UMAS, dijo la directora de Servicios Legales de ClarkeModet, Aurora López Portillo.

Explicó que la nueva ley busca regular la Inteligencia Artificial en lo que respecta a la generación de imágenes, porque "se busca regular el uso diario de hacer parecer que tú eres dueño de esa marca, hay personas que creen que si no usan el logo no pueden ser sancionadas", pero sí pueden serlo.

Otro de los avances con la ley es que a los poseedores de una patente farmacéutica se les extenderá la vigencia de la patente por un máximo de cinco años, es decir de 20 a 25 años, considerando que durante el proceso de registro pudieron existir retrasos en los trámites, dijo el director de Invenciones México de ClarkeModet, Eder Gutiérrez.

Añadió que en patentes los principales cambios fueron el recorte de trámites, tiempos más flexibles, incentivos al patentamiento y el compromiso de dar resoluciones obligatorias y evitar demoras, antes el tiempo total para llevar a cabo un trámite eran de tres a cinco años y bajó a un año y medio a dos años.

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KR