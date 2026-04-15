Miles de personas inscritas en la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores están a la espera del depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. Aunque aún no hay un calendario oficial, ya circula un cronograma tentativo que permite anticipar las posibles fechas de pago y evitar contratiempos.

Tras el periodo vacacional de Semana Santa, los beneficiarios podrían recibir el apoyo económico, un ingreso clave para cubrir gastos básicos o deudas acumuladas en semanas recientes.

Fechas probables de depósito de la Pensión Bienestar

Siguiendo el patrón habitual de la Secretaría del Bienestar, los pagos suelen arrancar en los primeros días del mes. Para mayo de 2026, se prevé que comiencen entre el 4 y el 8, ya que el 1 de mayo es día feriado en todo el país, lo que retrasa la operación bancaria.

Como en ocasiones anteriores, la dispersión del dinero se realizaría de forma escalonada, tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Esto busca evitar aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar.

El calendario tentativo quedaría distribuido de la siguiente manera:

4 de mayo: A

5 de mayo: B

6 y 7 de mayo: C

8 de mayo: D, E, F

11 y 12 de mayo: G

13 de mayo: H, I, J, K

14 de mayo: L

15 y 19 de mayo: M

20 de mayo: N, Ñ, O

21 de mayo: P, Q

22 y 25 de mayo: R

26 de mayo: S

27 de mayo: T, U, V

28 de mayo: W, X, Y, Z

¿De cuáto es el apoyo de la Pensión Bienestar?

El apoyo económico se mantiene en seis mil 400 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta bancaria de cada beneficiario.

Recomendaciones

Para evitar filas largas y contratiempos, se recomienda no acudir el primer día de pago a retirar el dinero.

Finalmente, es importante recordar que estas fechas aún no son definitivas. La información oficial será publicada por la Secretaría del Bienestar, por lo que se aconseja a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales institucionales y no dejarse llevar por rumores.

EE