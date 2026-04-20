El terror interrumpió la tranquilidad de la Zona Arqueológica de Teotihuacán este lunes 20 de abril de 2026, cuando un hombre armado desató el caos desde lo alto de la imponente Pirámide de la Luna. Visitantes nacionales y extranjeros corrieron desesperadamente para salvar sus vidas mientras el agresor disparaba indiscriminadamente contra la multitud que disfrutaba del recorrido turístico.

Elementos de la Guardia Nacional, junto con policías estatales y municipales, aseguraron la zona minutos después de recibir el reporte de emergencia, encontrando una escena trágica que dejó a una turista canadiense sin vida y a múltiples personas con heridas de gravedad. Las autoridades mexiquenses confirmaron que el atacante se quitó la vida en el tercer descanso de la estructura prehispánica, lugar exacto donde los peritos criminalistas hallaron las pruebas clave que hoy revelan la magnitud de este crimen premeditado.

¿Qué armas fueron encontradas en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán?

Las imágenes que el personal de emergencia filtró revelan el equipo letal que portaba el individuo para ejecutar este ataque. Los peritos confiscaron un revólver con cacha de madera, un cuchillo táctico de hoja larga y una bolsa negra repleta de cartuchos útiles calibre .380 , elementos que demuestran una clara intención de causar daño masivo.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, detalló que el sujeto vestía un pantalón tipo táctico de color negro y botas del mismo estilo, indumentaria que los cuerpos de seguridad o el personal militar utilizan habitualmente.

�� Autoridades del Edomex confirman dos fallecidos por disparos en Teotihuacán

El atacante se suicidó y murió una turista canadiense; hay cuatro heridos #Edomex



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Además de las armas de fuego y punzocortantes, los agentes de investigación encontraron una mochila que contenía libros, fotografías personales y un extraño portarretratos con una imagen que una inteligencia artificial generó y que mostraba a tres hombres, pistas fundamentales que los investigadores analizan minuciosamente para trazar el perfil psicológico y descubrir las verdaderas motivaciones del tirador.

¿Qué se sabe de las víctimas que dejó el ataque en Teotihuacán?

El ataque armado cobró la vida de una joven ciudadana canadiense de entre 20 y 25 años de edad, quien recibió un impacto de bala letal en la cabeza justo en el primer descanso de la pirámide. Los paramédicos de diversas corporaciones trasladaron de urgencia a seis personas con heridas de arma de fuego a distintos hospitales de la región, incluyendo a un niño de apenas seis años, dos mujeres de nacionalidad colombiana, un ciudadano ruso y varios turistas estadounidenses que visitaban el país.

Testigos presenciales del evento relataron a los medios de comunicación que el agresor retuvo a varias personas como rehenes en la cima del monumento antes de permitirles descender bajo amenaza. La misma testigo documentó en video cómo el hombre detonó su arma en más de 20 ocasiones, lo que generó una estampida humana incontrolable entre los guías turísticos y los visitantes que buscaban refugio detrás de las antiguas ruinas.

¿Qué armas usó el atacante en Teotihuacán?

El agresor utilizó un arma de fuego tipo revólver calibre .380, portaba un cuchillo táctico de combate y llevaba consigo una bolsa negra con decenas de cartuchos útiles adicionales para recargar.

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¿Cuántas víctimas dejó la balacera en la Pirámide de la Luna?

El saldo oficial de las autoridades confirma dos personas muertas (una turista canadiense y el propio tirador que se suicidó) y al menos seis heridos graves por arma de fuego de diversas nacionalidades, incluyendo a un menor de edad.

¿Está abierto Teotihuacán hoy tras el tiroteo?

Las autoridades de seguridad mantienen un fuerte resguardo en la Pirámide de la Luna y sus alrededores para facilitar las investigaciones periciales, lo que restringe el acceso del público a ciertas áreas clave del complejo arqueológico hasta nuevo aviso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa recabando indicios balísticos y testimonios para esclarecer el móvil exacto de este atroz crimen que enluta profundamente al turismo internacional y mancha la imagen del país.

JM