A 24 horas de la tragedia en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, las autoridades de salud han emitido un reporte actualizado sobre el estado de las víctimas. Mientras la mayoría se recupera favorablemente , una parte de los afectados aún requiere vigilancia especializada en diversas unidades médicas del Estado de México.

1. Distribución de pacientes en unidades médicas

De las 13 personas heridas inicialmente, siete permanecen hospitalizadas distribuidas en tres sectores distintos para garantizar su atención:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca: Atiende a cuatro pacientes. Se reportan estables, aunque una persona se encuentra en condición delicada con evolución controlada .

Hospital General de Axapusco: Recibe a un paciente con evolución favorable bajo vigilancia continua.

Sector privado Dos personas son atendidas en una clínica particular, donde se reportan estables.

2. Seis víctimas reciben el alta médica

La Secretaría de Salud confirmó una noticia alentadora: seis personas fueron dadas de alta tras presentar una mejoría notable en sus lesiones . Estos pacientes ya han abandonado las unidades hospitalarias para continuar su recuperación de forma externa.

3. Resumen de los hechos en la zona arqueológica

El incidente, que ha conmocionado al sector turístico, dejó un saldo total de 13 heridos y dos decesos (una turista y el agresor). El ataque fue perpetrado por un hombre de 27 años en la base de la Pirámide de la Luna, quien disparó contra los visitantes antes de ser neutralizado por la Guardia Nacional y, posteriormente, quitarse la vida.

4. Coordinación institucional para la emergencia

La atención de los heridos ha requerido una respuesta coordinada entre la Secretaría de Salud, el sistema IMSS-Bienestar y hospitales privados, asegurando que todos los afectados, incluidos los turistas extranjeros, reciban el soporte médico necesario.

Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán

La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, informó que se habilitó una línea especial para personas que estuvieron en los hechos registrados ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, en donde un joven armado privó de la vida a una ciudadana canadiense y dejó más de una decena de heridos.

En redes sociales, la dependencia federal detalló que el número telefónico es el siguiente: 55 1000 2000, extensión 57508 .

"Si estuviste en los hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, o eres familiar de alguien que pudo haber estado ahí, el Gobierno de México habilitó una línea especial para ti. Ahí podrás recibir información, apoyo y acompañamiento", garantizó Gobernación.

No te pierdas: Advierten lluvia en Guadalajara a esta hora de la tarde

Durante la "Mañanera del Pueblo" de este martes, la secretaria de Gobernación informó que siete personas víctimas de esta agresión siguen en atención hospitalaria, mientras que seis han sido dadas de alta.

Rodríguez reportó que se trata de cuatro víctimas mujeres y nueve hombres, donde se encuentran personas originarias de Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá.

Tras estos hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que incrementará la presencia de la Guardia Nacional en estos espacios arqueológicos y en los principales destinos turísticos de México.

Abrirán Teotihuacán con protocolo de seguridad reforzado

A través de una tarjeta informativa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que este miércoles 22 de abril, la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá sus puertas, luego del atentado de este lunes que dejó como saldo dos personas fallecidas y varias heridas .

Asimismo, se informó que el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso .

"El sitio patrimonial operará en sus horarios habituales, de 8:00 a 17:00 horas, con un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno", se lee en la tarjeta informativa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA