Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Oaxaca registró actividad sísmica durante la madrugada y mañana de este 22 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

En los últimos días, Oaxaca ha registrado movimientos telúricos persistentes que han sido cercanos o superiores a la magnitud 4. Desde el fin de semana pasado, el estado sede del Festival de la Guelaguetza presentó actividad sísmica persistente y ascendente.

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 07:34:53 55 km al sureste de Crucecita 13.4 km

Este miércoles, la actividad sísmica en el estado del sur continúa. Durante las primeras horas de este 22 de octubre, en los registros del SSN aparece la entidad de Oaxaca con movimientos telúricos superiores o iguales a la magnitud 4.

A continuación, presentamos más detalles de los sismos presentados en el estado en lo que va de este miércoles.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.3 00:08:43 20 km al noroeste de Matías Romero 114.9 km 4.0 02:19:45 56 km al noroeste de Matías Romero 102.7 km 3.4 03:00:48 15 km al sureste de San Pedro Pochutla 23.6 km 3.8 03:16:57 101 km al sureste de Salina Cruz 16.1 km 3.9 03:24:59 95 km al sureste de Salina Cruz 26.7 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

