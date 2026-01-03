El pasado sismo del viernes activó las alertas en los celulares de gran parte del país, aunque hubo un margen que no reportó la advertencia. Estos son los detalles sobre la herramienta y qué hacer, en caso de que no se reportara en el equipo telefónico.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la alerta sísmica en teléfonos celulares se activó de manera efectiva en 95% de los operadores móviles antes del sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes , con epicentro a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con la dependencia, la señal de alertamiento masivo se emitió a las 07:58 horas como parte del protocolo establecido con las empresas de telefonía móvil.

El reporte preliminar indica que la transmisión no se realizó en 5% de las antenas , por lo cual ya se trabaja para identificar y corregir aquellas en las que no se haya difundido la señal de alertamiento.

La ATDT precisó que el polígono de alertamiento fue definido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), e incluyó a las entidades de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Morelos .

Además de los estados de Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas .

¿Qué hacer si la alerta no se activó?

El Sistema de Alertamiento Masivo se activa automáticamente dentro del polígono determinado en todos los teléfonos móviles que cuenten con señal y tengan habilitadas las alertas, sin que sea necesario contar con conexión a internet, saldo o datos móviles.

La dependencia señaló que, en caso de no haber recibido la alerta, la población puede comunicarse al número 079 para recibir información y orientación sobre este sistema .

Asimismo, recordó que para recibir estos mensajes es indispensable que los dispositivos móviles estén correctamente configurados.

Te puede interesar: Esto cuesta viajar a Vallarta por la autopista este 2026

En teléfonos con sistema Android, explicó, se debe ingresar a ajustes, notificaciones, ajustes avanzados y activar las alertas de emergencia inalámbricas; mientras que en dispositivos iOS, la opción se encuentra en configuración, notificaciones, en la parte inferior del menú.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

