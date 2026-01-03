Sábado, 03 de Enero 2026

EU gobernará Venezuela hasta que haya una transición: Trump

Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada"

Por: EFE

Trump no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo. ESPECIAL / CANVA / YOUTUBE / The White House

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada"

Trump dijo hoy que tras la salida de Nicolás Maduro, Estados Unidos quiere "la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país".

En una intervención desde Mar-a-Lago junto con el secretario de Estado, de Guerra y el director de la CIA, Trump añadió que tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, "no podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela".

"Hemos tenido décadas de eso y no vamos a dejar que vuelva a pasar", indicó Trump, quien aseguró que Washington ahora controla el país y "estamos allí ahora" y "vamos a seguir hasta que una transición apropiada tenga lugar. Nos quedaremos hasta el momento que hay una transición aprobada y vamos a manejar el país esencialmente".

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata", agregó el mandatario.

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".

Maduro y Flores fueron detenidos en una operación relámpago nocturna de las fuerzas especiales y ahora el mandatario venezolano está bajo custodia en el buque de ataque anfibio USS Iwo Jima y será trasladado a Nueva York para hacer frente a una imputación por narcoterrorismo. 

