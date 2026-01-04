Clima HOY: Frente frío 26 mantendrá ambiente fresco y lluvias este domingo; conoce el pronóstico

Para hoy domingo 4 de enero de 2026, el frente frío 26 se mantendrá como estacionario sobre el norte de Tamaulipas en el transcurso de la tarde, originará lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Por otra parte, un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, mantendrán las temperaturas bajas y rachas fuertes de viento en esa región, además de chubascos en Baja California.

El ingreso de humedad del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y sin lluvia sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 04 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

*Con información del SMN.

