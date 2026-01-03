Viajar de Guadalajara a Puerto Vallarta ahora es posible en menos tiempo por la autopista que une a la capital de Jalisco con el municipio de la costa, conocida como vía corta. Pero ¿Cuánto cuesta recorrer este camino? Estos son los precios actualizados este 2026.

La vía corta desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta es una realidad desde al año pasado. En alrededor de dos horas y media, los y las tapatías pueden llegar al destino turístico, una vez tomada la vía, pero con costo.

En la nueva vía corta Guadalajara - Puerto Vallarta, existen cuatro cuotas de peaje que, en conjunto suman mil 380 pesos para el automovilista que desee hacer uso de dicho camino . Aquí los detalles de los precios actualizados:

Cuotas de peaje vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta

1 El Arenal 205.00 pesos 2 Plan de Barrancas 306.00 pesos 3 Amado Nervo 205.00 pesos 4 Puerto Vallarta 664.00 pesos TOTAL 1380.00 pesos

Vía corta Guadalajara - Puerto Vallarta

En la vía corta de Guadalajara a Puerto Vallarta, los avances se fueron entregando por tramos y plazos.

El primer tramo de la vía corta entró en operación en abril de 2017 y a través de 54 kilómetros recorre los puntos entre Jala y Compostela. Las obras de la autopista iniciaron en 2012.

En marzo de 2024, el segundo tramo Compostela - Las Varas puso punto final a las curvas por la Carretera Federal 200, a la altura del poblado Mesillas, una zona complicada de muchos percances. Este camino de 31 kilómetros fue el más tardado debido a contratiempos en su obra por la liberación de derechos de vía y la obtención de permisos ambientales.

En diciembre de 2022 entró en operación el tercer trayecto El Capomo - La Florida, de 23.6 kilómetros, que conecta a Las Varas con el Entronque 692, zona de importantes destinos turísticos, con el Entronque Florida, lo que posibilita a los dos mil 700 vehículos que circulan una reducción de 15 minutos; cinco comunidades son beneficiadas.

En marzo de 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) puso en operación el cuarto tramo Entronque La Florida - Entronque La Cruz de Huanacaxtle, de 30.8 kilómetros, de la nueva Autopista La Varas-Puerto Vallarta, que permite a los viajeros ahorrar 40 minutos en su recorrido.

Y finalmente, a finales de 2024, el quinto tramo de 32.5 kilómetros, mediante el cual se realiza en un tiempo aproximado de 20 minutos, desde Bucerías, Nayarit hasta el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

Con este último tramo, el camino desde Guadalajara a Puerto Vallarta disminuye de cinco horas y media, como se hacía antes, hasta dos horas y media de recorrido .

