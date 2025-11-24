El programa de Pensión para el Bienestar de los adultos mayores brinda un apoyo bimestral a personas mayores de 65 años con el objetivo de fortalecer su bienestar económico y social.

Cada pago se realiza mediante depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar y se escalona por la letra inicial del primer apellido del beneficiario, con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar el proceso.

Calendario tentativo de pagos de enero 2026

Para el periodo que inicia en enero de 2026, se estima el siguiente calendario tentativo de pagos inicie el día jueves 2, considerando que el 1 de enero (miércoles) es festivo y en espera de la publicación del calendario oficial del programa.

Letra Día A Jueves 2 de enero B Viernes 3 de enero C Lunes 5 de enero D Martes 6 de enero E Miércoles 7 de enero F Jueves 8 de enero G Viernes 9 de enero H Lunes 12 de enero I Martes 13 de enero J Miércoles 14 de enero K Jueves 15 de enero L Viernes 16 de enero M Lunes 19 de enero N Martes 20 de enero Ñ, O: Miércoles 21 de enero P Jueves 22 de enero Q Viernes 23 de enero R Lunes 26 de enero S Martes 27 de enero T Miércoles 28 de enero U, V Jueves 29 de enero W, X, Y, Z Viernes 30 de enero

Los responsables del programa enfatizan que los recursos permanecerán disponibles en la cuenta aunque el beneficiario no acuda el mismo día. Se recomienda verificar previamente la fecha exacta según el apellido en el portal oficial del programa, mantener actualizados los datos personales y evitar acudir antes de la fecha programada para evitar demoras.

Se recomienda verificar previamente la fecha exacta según el apellido en la app. CANVA

Este pago de enero marca el inicio del año para el apoyo a personas mayores, y resulta fundamental para planificar sus finanzas personales. Cualquier duda o discrepancia puede atenderse en los módulos del Banco del Bienestar o mediante la línea telefónica oficial del programa.

EE