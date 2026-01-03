Tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo ejecutado por fuerzas armadas de Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció una entrevista a la cadena Fox News, en la que, además de explicar los motivos de la intervención en Venezuela, se refirió de manera directa a México y al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante la conversación, uno de los periodistas cuestionó a Trump sobre si el operativo en Venezuela debía interpretarse como un mensaje dirigido al Gobierno mexicano . El mandatario respondió que no fue planeado con ese propósito y afirmó que mantiene una relación cordial con la Presidenta mexicana .

“No estaba planeado como un mensaje. Somos muy amigables con ella, es una buena mujer, pero ella no maneja México; los cárteles manejan México” , declaró Trump.

El presidente estadounidense añadió que podría optar por una postura “políticamente correcta” y afirmar que la situación está bajo control, pero insistió en que, a su juicio, Sheinbaum enfrenta una presión constante del crimen organizado . Señaló además que el Gobierno mexicano se ha negado a permitir una mayor intervención de Estados Unidos en materia de seguridad.

“Ella está muy asustada de los cárteles que manejan México , pero se ha negado a que hagamos algo para ayudarla. Tenemos que hacer algo porque estamos perdiendo a miles de personas por las drogas que entran por la frontera sur”, sostuvo.

Trump cerró su intervención con una frase que generó amplia reacción en redes sociales y en círculos políticos: “Algo tendremos que hacer con México” .

Previo a estas declaraciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum difundió un comunicado en el que condenó enérgicamente la intervención militar estadounidense en Venezuela. En el texto, señaló que el Gobierno de México “condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente” por Estados Unidos, al considerar que violan el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

A la postura de la Mandataria mexicana se sumaron otras voces de su gobierno y aliados políticos, entre ellos Lenia Batres y Gerardo Fernández Noroña, quienes también expresaron su rechazo a la intervención militar y llamaron al respeto de la soberanía de los países.

OA