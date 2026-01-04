Domingo, 04 de Enero 2026

Claves para evitar caer en una estafa al rentar una casa

Las estafas suelen operar mediante publicaciones en redes sociales que exhiben inmuebles a precios “considerablemente bajos”

Los delincuentes exponen fotos y descripciones de viviendas para atraer interesados en rentar. SUN / ARCHIVO

Un nuevo año comienza y, con ello, cientos de personas se alistan para buscar, ya sea en las calles o en redes sociales, opciones para rentar un departamento o casa para vivir. En este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de un fraude inmobiliario.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, explicó que las estafas suelen operar mediante publicaciones en redes sociales que exhiben inmuebles a precios "considerablemente bajos".

De esta manera, los delincuentes exponen fotos y descripciones de viviendas para atraer interesados en rentar.

Una vez que la gente muestra interés, el contacto se traslada a aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, donde mediante identificaciones falsas y contratos apócrifos solicitan depósitos adelantados.

Los anticipos para "apartar" la propiedad pueden variar: desde montos modestos, hasta pagos equivalentes a meses de renta, con el argumento de "garantizar la propiedad".

La persona interesada, por tanto, suelta el dinero previo a la firma de un contrato y, una vez que pagó, los anuncios son eliminados de la web y los supuestos arrendadores dejan de responder.

En este contexto, la SSPC pone a disposición de los ciudadanos interesados en rentar una vivienda algunas recomendaciones para no caer en fraudes:

  • Verificar la identidad del arrendador y solicitar una identificación oficial, donde el nombre coincida con los documentos de la escritura o el registro público.
  • Comprobar que la propiedad esté registrada a nombre del anunciante en el Registro Público de la Propiedad, solicitando documentos que lo acrediten.
  • Realizar una visita presencial o una videollamada en vivo si no existe la posibilidad de acudir a la propiedad, donde se muestre toda la estancia y vistas exteriores.
  • Desconfiar de precios "sospechosamente bajos", ya que las ofertas inferiores al promedio del mercado suelen ser una señal de alerta de fraude.
  • Evitar dar pagos por adelantado sin la firma de un contrato de arrendamiento que especifique condiciones claras.
  • Utilizar medios seguros de comunicación y no cerrar acuerdos por redes sociales ni aplicaciones de mensajería instantánea.
  • Proteger datos personales, no compartir información sensible o cuentas bancarias, hasta confirmar la legitimidad del arrendador y la propiedad.
  • Utilizar métodos de pago rastreables, como transferencias bancarias a cuentas que tengan el nombre del arrendador.
  • Solicitar datos de contacto verificables como números telefónicos fijos o profesionales, dirección de oficina o referencias comprobables.

La Secretaría de Seguridad informó que, en caso de requerir orientación para realizar una denuncia o llamar a la Unidad de Policía Cibernética, este procedimiento es seguro y confidencial. Además, señaló que en esta ciberguía se puede consultar el apartado directorio, para consultar el número dependiendo de la entidad donde la persona habite.

La SSPC hizo un llamado a hacer uso responsable de la navegación en línea y a fortalecer la prevención de ciberdelitos a través de aplicaciones y redes sociales, que vulneran la seguridad de los usuarios.

