Un nuevo año comienza y, con ello, cientos de personas se alistan para buscar, ya sea en las calles o en redes sociales, opciones para rentar un departamento o casa para vivir. En este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de un fraude inmobiliario.A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, explicó que las estafas suelen operar mediante publicaciones en redes sociales que exhiben inmuebles a precios "considerablemente bajos".De esta manera, los delincuentes exponen fotos y descripciones de viviendas para atraer interesados en rentar.Una vez que la gente muestra interés, el contacto se traslada a aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, donde mediante identificaciones falsas y contratos apócrifos solicitan depósitos adelantados.Los anticipos para "apartar" la propiedad pueden variar: desde montos modestos, hasta pagos equivalentes a meses de renta, con el argumento de "garantizar la propiedad".La persona interesada, por tanto, suelta el dinero previo a la firma de un contrato y, una vez que pagó, los anuncios son eliminados de la web y los supuestos arrendadores dejan de responder.En este contexto, la SSPC pone a disposición de los ciudadanos interesados en rentar una vivienda algunas recomendaciones para no caer en fraudes:La Secretaría de Seguridad informó que, en caso de requerir orientación para realizar una denuncia o llamar a la Unidad de Policía Cibernética, este procedimiento es seguro y confidencial. Además, señaló que en esta ciberguía se puede consultar el apartado directorio, para consultar el número dependiendo de la entidad donde la persona habite.La SSPC hizo un llamado a hacer uso responsable de la navegación en línea y a fortalecer la prevención de ciberdelitos a través de aplicaciones y redes sociales, que vulneran la seguridad de los usuarios.