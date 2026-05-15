La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) presentó avances sobre el registro obligatorio de telefonía móvil en México, revelando el número de usuarios que ya realizaron el trámite.

El órgano administrativo determinó que toda línea telefónica móvil en el país debe estar asociada a la identidad de una persona física o moral, con el objetivo de terminar con el anonimato que facilita la comisión de delitos como la extorsión y el fraude.

Esta medida entró en vigor a principios de este año y busca que cada compañía telefónica cuente con un padrón confiable que vincule cada número de celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su titular.

La implementación de esta normativa responde a los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, aprobados por la CRT en diciembre de 2025.

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¿Cómo va el registro de líneas telefónicas móviles en México?

Mediante un comunicado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, al corte del miércoles 13 de mayo, el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular asciende a 48 millones , de un total de 144 millones 585 mil 131 líneas activas de servicio de telefonía celular en el país, reportadas por el organismo en abril de este año.

De acuerdo con el informe, publicado el 23 de abril de 2026, los concesionarios con mayor cantidad de líneas activas son: América Móvil (Telcel), con 57.90% del total; AT&T, con 16.42%; Telefónica (Movistar), con 14.05%; y Grupo Walmart (Bait), con 7.04%, mientras que otros 23 concesionarios representan 6 millones 644 mil 769 líneas.

¿Qué pasa si no vinculo mi línea telefónica móvil con mi CURP?

La CRT recordó que el plazo para realizar el registro vence el próximo 30 de junio. Después de la fecha límite, las líneas que no hayan sido vinculadas enfrentarán restricciones en su conectividad, ya que no podrán realizar ni recibir llamadas o mensajes SMS.

Asimismo, únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia y no tendrán acceso a datos móviles para utilizar aplicaciones, incluidas las de mensajería instantánea o servicios bancarios.

Ante este escenario, el organismo invitó a la ciudadanía a completar el trámite directamente con sus compañías telefónicas, las cuales son responsables de recabar, resguardar y proteger los datos de sus usuarios —nombre y CURP de 18 caracteres— conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

En el caso de las líneas de pospago contratadas antes del 9 de enero de 2026, únicamente deberán actualizar sus datos los usuarios a quienes así se lo soliciten las compañías telefónicas.

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MB

