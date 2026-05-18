La entrega en el extranjero de dos exsecretarios clave de Sinaloa ha desatado una tormenta política. Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció al respecto en su conferencia mañana, desde Palacio Nacional, este lunes 18 de mayo.

Luego que los exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, respectivamente, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusados por el Departamento de Justicia de presuntos nexos con el narcotráfico, la Presidenta Sheinbaum aseguró que no ve ningún riesgo de lo que pudieran declarar, y señaló que fue decisión de ellos entregarse .

Sheinbaum no ve riesgo en que Morena pudiera ser declarada como “organización terrorista” por EU

La Mandataria federal manifestó que tampoco ve riesgo de que Morena pudiera ser declarado como "organización terrorista" por el gobierno de Estados Unidos por los presuntos vínculos que pudieran tener algunos militantes con cárteles del narcotráfico.

¿Qué riesgo ven ustedes de que estas personas se entregaran en torno a lo que pudieran declarar allá en Estados Unidos?, se le preguntó.

"Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse, y no hay ningún riesgo, ninguno", respondió.

"Usted ayer mencionaba en su discurso en Mérida que ‘nada ni nadie va a detener la transformación porque aquí no mandan intereses extranjeros’. En este sentido y dado el contexto que hay en la relación con Estados Unidos, yo le quiero preguntar si usted no ve riesgo de que Morena se ha declarado una organización terrorista por los presuntos vínculos que tiene con los cárteles en México", se le insistió.

¿Cuántos faltan de entregarse a EU por caso Rocha Moya?

El pasado 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros altos funcionarios de gobierno y de la policía del estado de Sinaloa, en una nueva acción en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

Los acusados, además de Rocha Moya son: Enrique Inzunza Cázarez, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa.

Así como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

En México no mandan intereses extranjeros: Sheinbaum

En el marco de los señalamientos de Estados Unidos al gobernador con licencia Rubén Rocha y la entrega de dos de sus excolaboradores clave, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que en nuestro país no mandan intereses extranjeros .

Ayer, durante la inauguración del Hospital General Dr. Agustín O'Horán, Sheinbaum reiteró: "Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria".

“Lo decimos claro: Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria, porque este movimiento nació del pueblo, creció con el pueblo y gobierna para el pueblo”.

"Ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país. Aquí ya no deciden unos cuantos, aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico. "México es una nación libre, independiente y soberana. Y mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad y la dignidad nacional, la transformación seguirá avanzando", declaró la Titular del Ejecutivo federal.

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OA