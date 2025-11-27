Tabasco vivió una jornada de violencia por la detención de cuatro presuntos delincuentes de alta peligrosidad en el municipio de Centro. Estos son los datos:

Un total de 13 autos quemados, tres ejecutados y colocación de ponchallantas en diversas avenidas de la capital del estado, fue el saldo que dejaron los hechos violentos que se presentaron en Tabasco la noche del martes y madrugada del miércoles, en respuesta a la detención de cuatro integrantes de una célula criminal .

Pasadas las 11:00 de la noche, automovilistas reportaron la presencia de ponchallantas en la carretera Villahermosa - Cárdenas; en la calle 17 de diciembre esquina con Revolución, en la colonia Atasta de Serra; así como en la ranchería Ixtacomitán segunda sección; y el kilómetro 2.5 de la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

Además, se reportó el incendio de al menos 8 vehículos en el interior de la agencia de autos JET-VAN ubicada sobre la Villahermosa -Cárdenas, a la altura de la ranchería Anacleto Canabal, segunda sección; otra unidad fue siniestrada en un taller mecánico de la misma localidad.

En redes sociales circularon imágenes de otras dos unidades que fueron quemadas por hombres armados que viajaban en motocicletas, en la colonia José María Pino Suárez.

Dos autos más fueron quemados, uno en la colonia Atasta en capital del estado y otro en la ranchería Ixtacomitán. Además, circularon imágenes de la colocación de cartulinas con mensajes de amenazas por parte de un presunto grupo delictivo en contra de mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Esta ola de violencia dejó tres ejecutados: en el municipio de Nacajuca dos hombres fueron atacados a balazos por sujetos armados en un domicilio ubicado sobre la calle Tikal, donde perdieron la vida. Mientras que la mañana del miércoles, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, que fue calcinado en la entrada del rancho '"Augusto", sobre la carretera Cacao de Jalapa .

"La gente no está muy segura, porque hay mucha delincuencia, hay muchos robos, quemazón de carros, estamos a merced de la delincuencia (...). Esos vehículos quienes van a pagar esos daños. Quienes vamos a pagar somos nosotros", señaló el dueño del taller donde quemaron un automóvil.

Autoridades estatales afirmaron que estos hechos son la respuesta a la detención de cuatro presuntos delincuentes de alta peligrosidad en el municipio de Centro, entre los que se encuentra una persona apodada "El Canibal". Los delincuentes fueron asegurados en operativos en las inmediaciones de las colonias Indeco y Tierra Colorada, así como en la Villa Ocuiltzapotlán.

