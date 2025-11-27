Para los cuatro partidos de fase de grupos que recibirá Jalisco durante el Mundial 2026 , en la entidad se proyecta dar como días de asueto las fechas de los juegos , indicó el Gobernador Pablo Lemus durante la Conferencia del Pueblo de este jueves 27 de noviembre.

"Nosotros estamos también previendo que los cuatro días que tengamos de partidos que sean días de asueto . Sin embargo, queremos medir todavía el anuncio en el sentido de los horarios, porque después del sorteo que se va a celebrar en Washington el viernes 5 de diciembre ya vamos a tener más definidos los horarios", comentó.

Esta medida fue propuesta en primera instancia por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Durante la rueda de prensa, la funcionaria explicó que se buscarán acuerdos con el Gobierno federal, escuelas y la iniciativa privada.

"Ese día todo mundo quiere ver la inauguración, entonces vamos por buen camino y pronto vamos a presentar (la propuesta) con las muchas cámaras y responsables de este tema. Queremos que ese día haya un día libre para los trabajadores aquí en la ciudad".

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que para la entidad se proyecta un solo día de asueto, pues de los tres partidos de fase de grupos, dos de ellos son en fin de semana, y uno en miércoles. Por ello, se buscará "que sea inhábil en materia escolar, nos va a ayudar mucho con el tráfico. Y estamos viendo con el sector privado que si no es inhábil, al menos home office o medio día, porque el juego es en la tarde".

"Y ya el cuarto juego (de octavos de final) ya estamos en vacaciones. En el caso de Nuevo León, el tercer juego que toca en miércoles sí estamos previendo en el calendario escolar asueto y muy probablemente también que no haya jornada laboral", finalizó.

