Jueves, 27 de Noviembre 2025

México |

Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 27 de noviembre de 2025

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este jueves 27 de noviembre 

Ámbar Orozco

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 27 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento. 

Reportan presencia de manifestantes en carretera Oaxaca-Puerto Ángel


El estado de Oaxaca registra cierre parcial de circulación por la presencia de manifestantes, alrdedor del km 001+800 de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, cerca de la caseta de cobro No. 225 Barranca Larga-Ventanilla. 

 

ESPECIAL/X/@GN_Carreteras

Cierran carretera de Guanajuato por accidente automovilístico


La cuenta oficial de la Guardia Nacional Carreteras informó, a las 05:03 de la mañana, el cierre parcial de la circulación cerca del km 113+000 de la carretera Salamanca - León, en el estado de Guanajuato, debido a un accidente vial. 

 

Se recomienda extremar medidas.

 

ESPECIAL/X/@GN_Carreteras

Carreteras bloqueadas en Jalisco por manifestaciones


Este 27 de noviembre el Estado de Jalisco continúa presentando bloqueos en los siguientes cinco puntos carreteros:

 

  • Autopista México-Gdl, km 426, en la caseta de cobro de Ocotlán
  • Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10
  • Autopista Gdl-Colima, km 87
  • La Barca-Atotonilco, km 1+800
  • Irapuato-Gdl, km 159+500