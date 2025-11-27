Transportistas y productores liberan primeros bloqueos tras reunión en Segob

Tras casi ocho horas de negociación dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob), representantes de transportistas y organizaciones de productores informaron que comenzaron a retirarse algunos de los bloqueos instalados en distintas carreteras del país.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) dio a conocer que se inició la apertura de varios puntos, entre ellos la caseta de Zinapécuaro, en Michoacán, que había permanecido cerrada como parte de las protestas.

A las 17:30 horas, el diálogo con las autoridades federales continuaba en las instalaciones de Segob, con la participación de delegados de la ANTAC, del Movimiento Agrícola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes discutían posibles acuerdos para liberar el resto de las vías afectadas.

Por otro lado, productores provenientes de diferentes regiones de Chihuahua señalaron que, pese a haber sido citados, no fueron atendidos por funcionarios de Gobernación, lo que generó inconformidad entre los grupos presentes.

A su salida de la dependencia, los chihuahuenses indicaron que analizarán otras alternativas, ante los bloqueos que también mantienen.

Además, expresaron su rechazo a la Ley del Agua: "La esencia es eliminar la propiedad privada, el hecho de quitarnos la propiedad del agua".

El alcalde panista de Ciudad Delicias, Jesús Valenciano, señaló que la representación productora de Chihuahua fue ignorada.

YC