El caso del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, sigue registrando avances luego de la vinculación a proceso de varios señalados.

Luego de casi 18 horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a los siete escoltas de Carlos Alberto Manzo Rodríguez y al presunto operador de la logística del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán .

Luego de desahogar las defensas, todos los datos de prueba, el juzgador determinó la vinculación a proceso de los siete elementos de Seguridad Pública municipal, que conformaban el cuerpo de escoltas del presidente municipal muerto a tiros el pasado 1 de noviembre.

Los implicados son acusados de Homicidio Calificado en su modalidad de Omisión por Comisión .

Con relación a Jorge Armando "N", "El Licenciado", el juez consideró que hay pruebas suficientes para vincularlo a proceso por los delitos de Homicidio Doloso Calificado y Lesiones Calificadas , en agravio de Carlos Manzo y dos civiles, respectivamente.

El juez de la causa les dictó como medidas cautelares a los acusados, la continuidad de la prisión preventiva oficiosa .

El juez también fijó tres meses para la investigación complementaria y que el proceso no podrá durar más de 2 años.

El "Licenciado" rechaza cargos y acusa tortura

Jorge Armando "N", “El Licenciado”, señalado de ser el orquestador del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, negó conocer a gente del crimen organizado, se dijo una persona honesta y acusó torturas en su contra.

“El Licenciado” está acusado de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. A los escoltas se les imputa el delito de homicidio doloso por omisión por comisión.

