Millones de estudiantes esperan las próximas vacaciones escolares en México, pero ¿Cuándo comienzan y cómo serán? Estos son los detalles del calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).El mes de noviembre está por terminar y comienza la cuenta regresiva para el periodo vacacional diciembre-enero, donde millones de estudiantes esperan con ansias el final de sus clases para aprovechar estas próximas fiestas decembrinas.La SEP emitió su calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, en el que se detalla la fecha de inicio y finalización de este periodo vacacional.Por ello, aquí te informaremos de la fecha exacta en la que comienza este descanso y cuántos días podrás disfrutar.De acuerdo con el calendario emitido por la SEP, el periodo vacacional de diciembre inicia el 22 de diciembre y finaliza el 6 de enero.Sin embargo, los siguientes tres días, 7, 8 y 9 de enero, se realizarán talleres intensivos para el personal docente y directivo, por lo que los estudiantes estarían regresando hasta el lunes 12 de enero.Las próximas serán las tradicionales vacaciones de Semana Santa y en esta ocasión serán en el mes de abril del 1 al 10 de este mes.Esta larga pausa será especialmente beneficiosa para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes obtienen un merecido respiro de la rutina escolar. Sin embargo, el alcance del descanso se extiende a toda la comunidad educativa. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA