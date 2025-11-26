Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, está inmerso en la polémica y bajo la lupa de las autoridades mexicanas luego de que se diera a conocer que fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico.

Carlos Loret de Mola reveló este miércoles que el Gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha por huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la FGR ser testigo protegido.

El periodista señaló que el 21 de octubre pasado, el dueño de Miss Universo acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras y vínculos con funcionarios y empresarios. El 19 de noviembre se formalizó el acuerdo.

¿Qué dice la FGR sobre el caso de Raúl Rocha?

A través de un comunicado, la FGR estableció:

El 29 de noviembre de 2024, con motivo de una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, se obtuvo información suficiente para abrir la carpeta de investigación 928/2024, por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas .

En dicha carpeta, hace 10 días, el Juez federal correspondiente giró las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas, sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía.

Al respecto, se acaba de cumplimentar una orden de aprehensión contra una funcionaria federal involucrada en dichos delitos.

En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R” , de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) continuar y ahondar en esta investigación .

La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con certeza .

Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión.

