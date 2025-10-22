Subirá el costo de la luz a partir de noviembre en estos Estados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que, con el fin del subsidio de verano, nueve estados de la República se verán obligados a pagar una tarifa más alta a partir del 1 de noviembre.

Como cada año, la CFE ofrece un precio preferencial con el objetivo de aliviar los altos costos del recibo de luz en las zonas donde el calor es tan intenso y se requiere el uso constante de aparatos electrónicos para sobrellevarlo.

Conocida oficialmente como la tarifa Doméstico de Alto Consumo (DAC), esta medida prevé que el precio de la luz se reduzca durante seis meses al año en hogares donde las temperaturas pueden superar los 45 grados.

Sin embargo, cuando finaliza la temporada de calor, se elimina el subsidio y el precio del kilowatt-hora vuelve a su tarifa habitual.

Esta medida es exclusiva para el uso doméstico y solo aplica en las zonas con mayor demanda eléctrica ante el calor, como lo son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas.

Por ello, ante la reciente entrada del otoño, las familias que superen el consumo promedio establecido por la CFE comenzarán a notar un incremento en su recibo de luz a partir del 1 de noviembre.

No obstante, los hogares que mantengan un consumo moderado de energía podrán pagar cuentas similares a las de los meses subsidiados.

Para esto , se recomienda controlar el consumo mensual mediante acciones como desconectar los aparatos que no se estén utilizando, aprovechar la luz natural, dar mantenimiento a los electrodomésticos y reemplazar aquellos que sean antiguos para evitar un mayor gasto de energía.

El programa de apoyo se reactivará nuevamente el próximo año de manera paulatina; según informó la CFE, se estima que esto suceda cuando las temperaturas comiencen a subir, es decir, a partir del mes de abril.

Para más información puedes consultar el siguiente documento: https://www.cfe.gob.mx/hogar/infcliente/Documents/tarifaaltoconsumo.pdf.

