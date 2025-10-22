Se ha restablecido el acceso a 70% de comunidades incomunicadas tras lluvias

En la conferencia matutina presidencial de este miércoles, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que se ha restablecido el acceso a cerca del 70% de las comunidades que habían quedado incomunicadas tras las intensas lluvias e inundaciones que afectaron a cinco estados de la República.

"En total, las localidades ya comunicadas son 195 de 288. Esto representa cercano al 70% de comunidades que ya tienen paso" , detalló el funcionario durante el informe de avances en la atención a la emergencia.

En las zonas donde aún no se ha podido restablecer la conexión terrestre, continúan operando puentes aéreos para el traslado de víveres y personal de auxilio.

En cuanto al restablecimiento del servicio eléctrico, Esteva Medina señaló que Hidalgo ya cuenta con el 97.64% de cobertura, mientras que Puebla, Querétaro y San Luis Potosí reportan servicio completo.

En Veracruz, el avance alcanza 99.93%, lo que equivale a 99.38% de las comunidades con energía eléctrica.

Respecto a la infraestructura educativa, se han atendido 979 de las mil 351 escuelas afectadas, lo que representa un avance del 72 por ciento.

Asimismo, se informó que 85 mil 221 viviendas han sido censadas, con más de 14 mil registros nuevos tan solo el día de ayer.

En materia de apoyo humanitario, se han entregado 273 mil 448 despensas, de las cuales 31 mil fueron distribuidas en las últimas 24 horas.

En el rubro de salud, se reportó la aplicación de 168 mil 610 vacunas, con 23 mil 800 dosis aplicadas durante la jornada más reciente.

Finalmente, el secretario destacó que 52 mil 805 personas —entre personal de dependencias federales, estatales y municipales— participan actualmente en las labores de atención y reconstrucción.

