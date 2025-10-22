El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 10 y otros sistemas atmosféricos ocasionarán lluvias intensas, descenso de temperaturas y rachas de viento en distintas regiones del país durante los próximos días.

Los estados más afectados por las lluvias serán Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes (de 50 a 75 milímetros), acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e incremento en ríos y arroyos.

Una vaguada en el Golfo de México, un canal de baja presión y la onda tropical número 39 favorecerán la entrada de humedad hacia el oriente y sureste del país. Además de las lluvias, se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec y oleaje elevado, principalmente en las costas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Efectos del frente frío 10

El frente frío número 10 se aproximará a la frontera norte del país entre jueves y viernes, generando un descenso de temperatura, fuertes vientos y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila. En el noroeste, la corriente en chorro subtropical provocará también chubascos en Sonora y Chihuahua.

Sureste : Lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Noroeste y norte : Chubascos y rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

: Chubascos y rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Occidente y centro : Lluvias moderadas en Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla y Estado de México.

: Lluvias moderadas en Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla y Estado de México. Altiplano y norte-centro: Baja probabilidad de lluvia, aunque se prevén temperaturas frías en zonas serranas de Durango, Chihuahua, Zacatecas e Hidalgo, con mínimas de hasta -5 °C.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre 30 y 40 °C en entidades del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante posibles deslaves, inundaciones y caída de árboles o anuncios por las rachas de viento.

El SMN continuará monitoreando la evolución del frente frío número 10 y de la onda tropical 39, que mantendrán condiciones inestables hasta el próximo domingo 26 de octubre.

