Sonora refuerza coordinación tras muertes por sueros; médico sigue prófugo

Autoridades sanitarias y de procuración de justicia de Sonora reforzaron la coordinación en la investigación de varias muertes vinculadas a la aplicación de supuestos sueros vitaminados, un caso que generó conmoción a nivel nacional.

¿Qué se sabe de la investigación iniciada en Sonora tras las muertes por sueros?

Representantes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) y la Secretaría de Salud Pública del Estado sostuvieron un encuentro con el fiscal general, Gustavo Rómulo Salas Chávez, y su equipo.

De acuerdo con el último reporte oficial, emitido el 7 de abril, se han identificado 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de sueros vitaminados por parte del médico Jesús Maximiano "N", quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Del total de casos, ocho personas han fallecido, una permanece hospitalizada y dos más se han recuperado , lo que ha detonado operativos sanitarios y una investigación a nivel estatal.

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¿En qué consistió el reforzamiento de coordinación acordado en Sonora por los sueros vitaminados?

Durante el encuentro, las instituciones acordaron fortalecer el intercambio de información técnica y científica para avanzar en el esclarecimiento de los hechos bajo criterios de transparencia y rigor.

Como parte de las acciones, Cofepris presentó un informe sobre los operativos realizados en coordinación con Coesprisson en Sonora, destacando verificaciones sanitarias, aseguramiento de productos y supervisión de establecimientos relacionados con la distribución y aplicación de sueros.

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Asimismo, la autoridad sanitaria federal informó que los análisis de laboratorio a las soluciones y sustancias involucradas se encuentran en etapas avanzadas , con el objetivo de determinar su composición, calidad y posibles riesgos para la salud.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones en coordinación con el sector salud, a fin de deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener informada a la ciudadanía conforme avancen las indagatorias, privilegiando la certeza científica y el debido proceso.

JM