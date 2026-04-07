La Secretaría de Salud de Sonora confirmó que aumentó a ocho el número de defunciones por el caso de la aplicación de un "suero vitaminado" en una clínica de Hermosillo.

Al corte de las 11:00 horas del 7 de abril de 2026, se han registrado 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de soluciones intravenosas por un mismo médico tratante . Del total, se reportan 8 defunciones, 1 persona hospitalizada y 2 personas recuperadas.

"Continuamos sin que se generen nuevos casos posterior a la clausura del establecimiento", comunicó.

Se mantienen las acciones coordinadas con la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, se activaron acciones de vigilancia epidemiológica, verificación sanitaria, análisis de muestras y la clausura del establecimiento relacionado.

Los medicamentos y soluciones encontradas en el consultorio siguen en análisis por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac) del Gobierno Federal.

Se mantiene el monitoreo permanente y se continuará informando de manera oportuna a la población, indicó la Secretaría de Salud.

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¿Qué se sabe del médico que aplicó "suero vitaminado" a pacientes de Hermosillo?

El Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez , informó en rueda de prensa que se desarrolla una investigación por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica.

El médico Jesús Maximiliano "N", responsable de la clínica ubicada en la calle Leocadio Salcedo entre Israel González y Yáñez, donde se aplicaron los sueros a las personas que perdieron la vida y afectadas, se encuentra evadido de la justicia.

Se mantiene un operativo activo de búsqueda para localizar al probable responsable de los hechos relacionados con la aplicación de soluciones parenterales que derivaron en múltiples afectaciones a la salud y decesos en Hermosillo, a quien se le investiga por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica.

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El titular de la FGJE detalló que la investigación se inició el pasado 30 de marzo tras el fallecimiento de dos personas, padre e hijo, en un hospital privado , quienes previamente habían recibido soluciones intravenosas que provocaron un deterioro súbito en su estado de salud.

A partir de ese momento, se activaron de inmediato los protocolos de investigación con la intervención de Servicios Periciales, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y autoridades del sector Salud.

¿Qué acciones implementaron las autoridades de Sonora ante las muertes por sueros vitaminados?

Como primeras acciones, dijo, el 31 de marzo se aseguró el establecimiento donde fueron aplicadas las sustancias , así como expedientes clínicos, medicamentos e insumos médicos, algunos de los cuales presentaban irregularidades.

De manera paralela, la Secretaría de Salud realizó la clausura del sitio en el marco de sus atribuciones sanitarias.

El Fiscal General precisó que, conforme avanzaron las indagatorias, se integraron ocho carpetas de investigación, no todas relacionadas con fallecimientos, sino también con personas que presentaron afectaciones a la salud, algunas de ellas con recuperación favorable.

En este contexto, se han realizado más de 117 actos de investigación, incluyendo 51 entrevistas y declaraciones a víctimas directas e indirectas, así como a proveedores de los insumos utilizados.

En coordinación con autoridades sanitarias, se obtuvieron muestras biológicas y de los productos asegurados, mismas que fueron enviados a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac), organismo que funge como laboratorio nacional de referencia, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para los análisis químicos, toxicológicos e histopatológicos, con el fin de determinar científicamente la composición de las sustancias y su relación con los daños ocasionados.

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Derivado de los avances, el Ministerio Público obtuvo un mandamiento judicial en contra del probable responsable , quien, de acuerdo con las investigaciones, era la persona encargada de prescribir, preparar, mezclar y administrar las soluciones, así como de instruir a su personal auxiliar en su aplicación.

"Lo estamos buscando por homicidio culposo, por una mala praxis médica, y por supuesto que también configura una agravante por la responsabilidad médica y técnica", puntualizó el Fiscal General.

Asimismo, informó que se han ejecutado diversos cateos y que continúan diligencias en distintos puntos para lograr su ubicación.

De manera simultánea, se han emitido alertas de búsqueda a nivel nacional a través de las fiscalías del País, así como notificaciones a autoridades de los Estados Unidos, sin que hasta el momento exista registro de que haya cruzado formalmente la frontera.

Finalmente, el titular de la FGJE subrayó que, si bien los insumos utilizados contaban con permisos sanitarios y eran distribuidos legalmente, la línea de investigación apunta a una mala práctica en la preparación y administración de las sustancias, atribuible directamente al imputado.

"Esperamos en las próximas horas obtener la captura de esta persona para llevarlo ante la autoridad judicial para que comparezca y se le imputen las conductas señaladas", puntualizó.

JM

