Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 12 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 70%.Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 18 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa