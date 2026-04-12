Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 12 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 70%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 18 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

