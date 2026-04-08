Los sueros vitaminados son un tratamiento que promete desintoxicación, bienestar integral y energía inmediata , pero tras el fallecimiento de ocho personas en Sonora por complicaciones tras someterse a este procedimiento, su efectividad y seguridad es objeto de cuestionamientos.

Especialistas y organismos internacionales advierten que cada vez es más popular dentro de la llamada moda wellness, impulsada por redes sociales, y su uso sin supervisión puede derivar en complicaciones graves e incluso mortales, además de que no es recomendable para personas sanas, pues somete al organismo a un proceso metabólico innecesario.

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El suero vitaminado, también conocido como terapia intravenosa de vitaminas, consiste en la administración directa al torrente sanguíneo de una mezcla de suero fisiológico o glucosado con vitaminas, minerales, electrolitos y, en algunos casos, aminoácidos. La mezcla promete combatir el cansancio y estrés crónicos, así como la resaca.

La Clínica Mayo de Estados Unidos señala que este tipo de terapias se diseñó originalmente para pacientes con deficiencias nutricionales severas o problemas de absorción, no para personas sanas. Sin embargo, en la actualidad se comercializa como una solución rápida para aumentar la energía y fortalecer el sistema inmunológico o combatir, pese a los riesgos y la falta de evidencia médica que lo sustente.

La Clínica explica que la mayoría de los nutrientes son desechados por los riñones de forma inmediata. Además, la administración intravenosa hace que las sustancias ingresen directamente al organismo sin pasar por los mecanismos naturales de regulación del sistema digestivo y recorran la vía sanguínea –conectada al resto de órganos del organismo–, lo que puede provocar efectos adversos.

Entre los principales riesgos se encuentra la hipervitaminosis, una condición causada por el exceso de vitaminas que pueden acumularse en el hígado y/o en los riñones. También alerta de desequilibrios de minerales, que pueden desencadenar arritmias cardíacas, que pueden ser mortales, así como la sobrecarga del funcionamiento y procesos naturales del cuerpo.

Especialistas del organismos advierten que puede el tratamiento puede acelerar padecimientos que aún no han sido diagnosticados, mientras que también existe el riesgo de infecciones graves, como sepsis, debido a la naturaleza invasiva del procedimiento, y complicaciones como flebitis o reacciones alérgicas severas, incluida la anafilaxia.

Por su parte, la clínica Cleveland Clinic enfatiza en que, en personas sanas, el cuerpo es capaz de procesar adecuadamente las vitaminas a través de la dieta, por lo que inyectarlas sin una necesidad médica representa un esfuerzo metabólico innecesario.

En caso de presentar fatiga o estrés crónico, o algún padecimiento similar, la recomendación es acudir con un especialista para trabajar en un esquema de cuidado, dieta y actividad física adecuado al estilo de vida y necesidades de cada persona. Someterse a in tratamiento de suero vitaminado sin conocer el estado del organismo puede resultar en daños e incluso la muerte, afirma.

Fallecimientos en Sonora cuestionan beneficios de suero vitaminado

El tratamiento ha estado en el centro del debate público en los últimos días. Autoridades sanitarias investigan la muerte de al menos ocho personas en Hermosillo, presuntamente relacionada con la aplicación de sueros vitaminados . Hay 11 casos sospechosos, mientras que una persona más continúa hospitalizada.

De acuerdo con información oficial, las muestras de los sueros y de los pacientes son analizadas para determinar la composición exacta de las sustancias y su relación con los fallecimientos. A la fecha se han identificado signos clínicos compatibles con sepsis, como niveles elevados de glóbulos blancos y fallas orgánicas aceleradas.

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson), la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Fiscalía de Sonora activaron acciones de vigilancia epidemiológica, verificación sanitaria, análisis de muestras y la clausura del establecimiento donde los pacientes se sometieron al tratamiento. También continúa el operativo de búsqueda del médico tratante, identificado como Jesús Maximiliano ‘N’.

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El fiscal del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica. Además, se integraron ocho investigaciones más por personas que presentaron complicaciones de salud tras someterse al tratamiento, pero que se recuperaron favorablemente.

Llaman a acudir con especialistas y desconfiar de la moda wellness y de productos “milagro”

Ante este panorama, los organismos de salud recomiendan que cualquier tratamiento intravenoso sea indicado y supervisado por personal médico calificado, con base en una evaluación clínica previa. También subrayan la importancia de desconfiar de promesas de resultados inmediatos o “milagrosos”, así como de establecimientos que no cuenten con certificaciones sanitarias o que no realicen estudios previos al paciente.

Para evitar caer en este tipo de prácticas, los especialistas sugieren informarse a través de fuentes confiables y acudir sólo a atención médica profesional. Una alimentación equilibrada, actividad física regular y seguimiento médico son las principales recomendaciones ante el auge de la llamada moda wellness un fenómeno que promueve el bienestar físico y mental a través de prácticas que van desde la alimentación saludable hasta terapias alternativas.

En el caso de los sueros vitaminados, los organismos advierten que su uso puede provocar daños en el organismo. “Cualquier sustancia que se introduce en el cuerpo humano conlleva riesgos, incluso aquellas consideradas naturales, como las vitaminas o los fluidos”, señala la Clínica Mayo.

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