Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 12 de abril determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Guadalajara