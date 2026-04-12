Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 12 de abril determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

