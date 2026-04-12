Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 12 de abril prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara