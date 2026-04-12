Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 12 de abril prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

