Tras la confirmación de la Secretaría de Salud en Sonora de una nueva víctima mortal por la aplicación de "suero vitaminado" en una clínica de Hermosillo, ya suman ocho personas fallecidas, además del médico culpable en estado de prófugo. Frente a este escenario, ¿cuántos años de cárcel podría enfrentar el presunto responsable? En esta nota te contamos los detalles.

Del total de personas afectadas, se reportan 8 defunciones, 1 persona hospitalizada y 2 personas recuperadas.

¿Cuál es el perfil del presunto médico culpable?

Jesús Maximiano "N", de 65 años, médico general, es el responsable de la clínica en Hermosillo, Sonora, donde se suministraron sueros vitaminados que presuntamente provocaron la muerte de ocho personas.

De acuerdo con la plataforma de consulta Búho Legal, cuenta con cédula profesional número 1446227 de la Licenciatura como Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco con fecha 1990.

Su clínica ubicada en Leocadio Salcedo 117, entre Israel González entre Yáñez en Hermosillo fue clausurada, pero también operaba la Clínica Homotoxicológica Obregón situada en la calle Zacatecas número 167 entre Guerrero e Hidalgo.

Al momento, el médico se reporta como prófugo o en paradero desconocido, tras ser clausurada su clínica donde se administraban "sueros vitaminados" sin las certificaciones necesarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Jesús Maximiano “N”?

El caso penal se basa en acusaciones de homicidio culposo y presunta negligencia médica, con agravantes por responsabilidad profesional y técnica en el ejercicio de la medicina.

De acuerdo con la legislación estatal, el homicidio culposo se configura cuando una persona provoca la muerte de otra por negligencia, imprudencia o mala práctica, sin intención directa. Este delito contempla penas de hasta 6 años de prisión por cada víctima, además de multas que van de 10 a 200 UMAs y la posible suspensión del ejercicio profesional hasta por 10 años.

En cuanto a la mala praxis médica, esta puede implicar sanciones adicionales, como la inhabilitación temporal de 1 mes a 5 años para ejercer la medicina, o incluso la prohibición definitiva en caso de reincidencia, junto con la obligación de reparar los daños ocasionados.

El responsable también tendría que cubrir gastos médicos, funerarios, indemnizaciones y compensaciones por daño moral a los familiares de las víctimas. Si el juez determina la existencia de agravantes por responsabilidad médica, las penas podrían incrementarse.

El número de víctimas influye directamente en el cálculo de la condena. Si cada fallecimiento se considera un delito independiente, las penas pueden acumularse, aunque el total no debe superar los 50 años de prisión. Por ejemplo, en un escenario con ocho víctimas, la suma podría alcanzar hasta 48 años, dependiendo del criterio judicial y de posibles cargos adicionales por lesiones.

Por otro lado, si se concluye que las muertes derivan de una misma conducta reiterada (delito continuado), como el uso sistemático de sustancias contaminadas, la pena base podría aumentar hasta en un 50%, alcanzando un máximo aproximado de 9 años de cárcel.

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AO

