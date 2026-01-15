Sinaloa ha registrado varios actos de violencia que arrebató la vida de cinco personas. Estos son los detalles:

En diversos sectores de la capital del estado la violencia volvió acentuarse con cinco nuevos asesinatos y dos personas del sexo masculino internados en hospitales por heridas de bala , una de las víctimas fue privada de la vida de varios impactos muy cerca de la Fiscalía General del Estado.

Un joven de nombre Fabian "N", de 24 años, dedicado a limpiar parabrisas en el boulevard Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, a 60 metros de la Fiscalía General del Estado fue asesinado a balazos por personas desconocidas. Su cuerpo quedó sobre el camellón.

En una casa de la calle Eucalipto, del fraccionamiento Riveras de Humaya, vecinos escucharon varias detonaciones de armas de fuego, por lo que la policía municipal y estatal preventiva acudieron a verificar los reportes ciudadanos.

Una persona del sexo masculino, de nombre Pedro Armando "N" de 40 años, fue encontrado muerto de varios impactos de bala en el interior de uno de los inmuebles, donde vivía desde hace poco tiempo.

Sobre la avenida Hernando de Alarcón, de la colonia San Rafael, en la capital del estado, fue asesinado de varios disparos una persona que conducía una bicicleta. Los cuerpos de auxilio que acudieron a brindarle ayuda determinaron que este no presentaba signos vitales.

En la colonia Lomas Verde, tres personas del sexo masculino que convivían en la calle Nezahualcóyotl fueron atacados con armas automáticas por un grupo armado que llegó a ese lugar en dos vehículos, los cuales lograron huir rápidamente.

Con el reporte de ciudadanos, sobre detonaciones de armas de fuego en dicho sector, elementos de la Guardia Nacional y personal de la Cruz Roja que llegaron al sitio determinaron que dos de las víctimas no presentaban signos vitales, por lo que el tercero fue llevado a un hospital.

Las personas que resultaron muertas en este ataque armado en la colonia Lomas Verde fueron identificadas como Alejandro "N" de 33 años y Mauro "N" de 49 años, en tanto que su compañero que resultó herido responde al nombre de Jesús Candelario.

El conductor de un vehículo Versa que fue víctima de un atentado a balazos en la parte norte de Culiacán, herido logró conducir hasta la colonia Tierra Blanca, para solicitar al personal del Hospital Civil ayuda.

El vehículo que conducía, lo abandonó una calle adelante del hospital, donde fue localizado por las autoridades judiciales al verificar que este presentaba varios impactos de bala, sin que se conozca el lugar donde fue atacado y su identidad.

OA