Jueves, 15 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Clima GDL

Regresa la lluvia a Guadalajara; este es el pronóstico del jueves

El SMN prevé chubascos en Jalisco; por la mañana, frío con bancos de niebla en zonas serranas de la Entidad

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El pronóstico del clima para Guadalajara prevé que la probabilidad de lluvias regrese a partir del próximo sábado y domingo. ESPECIAL / CANVA

El pronóstico del clima para Guadalajara prevé que la probabilidad de lluvias regrese a partir del próximo sábado y domingo. ESPECIAL / CANVA

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un pronóstico de temperaturas frescas para este jueves 15 de enero y de posibilidad de lluvia para el próximo fin de semana. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Michoacán, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Jalisco y Colima. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 km/h en zonas costeras.

Revisa: ¿Cuándo llega el próximo frente frío y qué parte de México afectará?

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 22-25 °C y la mínima entre los 12-15 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Jueves 0% de probabilidad de lluvia 25 – 9 °C
Viernes  4% de probabilidad de lluvia 24 – 11 °C
Sábado 24% de probabilidad de lluvia 24 – 11 °C
Domingo 22% de probabilidad de lluvia 24 – 10 °C

No te pierdas: ¿Cuántos frentes fríos faltan por llegar a México?

El pronóstico del clima para Guadalajara prevé que la probabilidad de lluvias regrese a partir del próximo sábado y domingo. Las temperaturas seguirán siendo frescas.

Clima nacional para hoy

El frente frío No. 28 acompañado de la masa de aire frío recorrerá el golfo de México y península de Yucatán, provocará lluvias de moderadas a fuertes en estados del sureste, especialmente en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Así también provocarán de rachas de viento fuertes sobre el golfo de México, litoral de dicho golfo e Istmo y golfo de Tehuantepec. 

Consulta: La limpieza natural para dejar la goma de la lavadora impecable

Finalmente, humedad entrante del Pacífico ocasionará lluvias de moderadas a fuertes en estados de costeros del occidente

Jalisco, con combinación de sol y nubes y ambiente agradable en horas diurnas. Probabilidad de lluvias dispersas o algún chubasco puntual al sur del estado y hacia zona costera.

ESPECIAL / IAM  
ESPECIAL / IAM    

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones