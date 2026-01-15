El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un pronóstico de temperaturas frescas para este jueves 15 de enero y de posibilidad de lluvia para el próximo fin de semana. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Michoacán, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Jalisco y Colima. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 km/h en zonas costeras.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 22-25 °C y la mínima entre los 12-15 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Jueves 0% de probabilidad de lluvia 25 – 9 °C Viernes 4% de probabilidad de lluvia 24 – 11 °C Sábado 24% de probabilidad de lluvia 24 – 11 °C Domingo 22% de probabilidad de lluvia 24 – 10 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara prevé que la probabilidad de lluvias regrese a partir del próximo sábado y domingo. Las temperaturas seguirán siendo frescas .

Clima nacional para hoy

El frente frío No. 28 acompañado de la masa de aire frío recorrerá el golfo de México y península de Yucatán, provocará lluvias de moderadas a fuertes en estados del sureste, especialmente en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Así también provocarán de rachas de viento fuertes sobre el golfo de México, litoral de dicho golfo e Istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, humedad entrante del Pacífico ocasionará lluvias de moderadas a fuertes en estados de costeros del occidente.

Jalisco, con combinación de sol y nubes y ambiente agradable en horas diurnas. Probabilidad de lluvias dispersas o algún chubasco puntual al sur del estado y hacia zona costera .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA