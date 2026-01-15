Pensión IMSS: Fecha oficial en la que se pagará el dinero de febrero 2026

Muchas personas ya está haciendo cuentas y planeando sus actividades financieras, incluyendo la fecha oficial de cobro de la Pensión IMSS de febrero 2026. Este es un derecho para los trabajadores mexicanos amparados por la Ley de 1973. Aunque el pago de enero cayó hace relativamente poco, la mira está puesta ahora en cuándo depositarán el dinero correspondiente al segundo mes de 2026, lo que podría ser solo un poco después de lo normal, al menos considerando que el instituto así lo ha hecho por algún tiempo.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de febrero 2026?

El IMSS acostumbra a pagar las pensiones el primer día de cada mes. No obstante, en febrero de 2026, el calendario laboral ajusta esto, ya que el día 1 cae en domingo y el lunes 2 es un día de descanso obligatorio e inhábil debido a la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana.

De acuerdo con la página oficial del IMSS, si el primer día del mes es inhábil, el pago se efectúa al día siguiente hábil. Dado que esta situación se presenta en esta ocasión, el pago se realizará hasta el martes 3 de febrero. Justo así lo establece el calendario publicado en la página oficial.

Para quienes no han cobrado la Pensión IMSS de enero 2026

Quienes aún no hayan recibido su Pensión IMSS de enero de 2026 pueden verificar el estado de su depósito directamente en su banco o acudir a la ventanilla. Si detectan alguna irregularidad, es importante contactar al IMSS para resolver el inconveniente.

Este cambio en la fecha del pago del segundo ingreso de 2026 subraya la importancia de la planificación financiera, sobre todo para quienes dependen de esta prestación como ingreso mensual principal. A pesar de que el retraso sería de dos días, se debe considerar este tipo de eventualidades para prevenir inconvenientes.

Para conocer la fecha exacta del pago de la Pensión de febrero de 2026, así como cualquier actualización relevante y la confirmación oficial, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del IMSS.

