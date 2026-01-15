Gusano barrenador: ¿Puede afectar a tu perro?

La plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas. Pero ahora se conoce más sobre ella, por ejemplo, acerca de las afectaciones que tiene entre las mascotas.

Es así como sabe que el gusano barrenador ya no se limita sólo a animales de producción , pues el año pasado registró infecciones en fauna silvestre y animales domésticos en México, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Hasta el último mes de 2025 se confirmaron casos únicos de infecciones en especies silvestres como la aguililla pecho rojo (Buteo lineatus), el gavilán pollero, la paloma, el ciervo rojo, el búfalo de agua y el mono saraguato.

A estos registros se suma la información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que reportó al corte del 7 de enero un total de 692 casos activos de gusano barrenador en 14 estados del país.

Del total de infestaciones activas 391 correspondieron a bovinos, 189 a caninos, 35 a equinos, 34 a suinos, que incluyen cerdos; 25 a ovinos, 13 a caprinos, cuatro a felinos y uno a aves , según el desglose de la autoridad sanitaria.

Con estas cifras, los animales domésticos representaron una proporción alta en los casos activos, pues en específico 193 infecciones se registraron en perros y gatos , lo que equivale a 27.9% del total nacional en ese periodo.

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas

En diciembre de 2025, un mono saraguato macho (Alouatta Palliatta), de aproximadamente 5 años murió en el municipio de Palenque, Chiapas, a causa de una infestación de gusano barrenador, confirmó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con la dependencia y el organismo, el ejemplar fue encontrado por pobladores de la zona tras caer de un árbol. Al notar que presentaba lesiones visibles en una de sus extremidades y mostraba un comportamiento inusual, dieron aviso a médicos veterinarios para su valoración en la que se confirmó una infección en estado grave por GBG.

En la respuesta emitida por la Semarnat respecto al caso, la dependencia indicó que la herida presentaba un nivel avanzado de daño, lo que complicó desde el inicio cualquier intento de recuperación, así, la condición del animal fue catalogada como delicada desde el momento del hallazgo.

Pese a los esfuerzos por estabilizarlo y brindarle atención veterinaria, el mono saraguato no logró sobrevivir debido a la gravedad de la infección, lo que confirmó oficialmente su muerte por gusano barrenador.

"Durante la observación del animal en vida silvestre se detectaron lesiones con miasis en el miembro anterior izquierdo, por lo que se notificó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para la identificación de la larva, que confirmó que se trataba de un caso de GBG.

"El ejemplar, de alrededor de 5 años, falleció a causa de las lesiones. Hasta el momento, no se reportó la identificación de otros miembros de la tropa con miasis, es el único caso reportado en esta especie", confirmó a este medio.

El mono saraguato es uno de los primates más emblemáticos del sureste mexicano y cumple un papel clave en los ecosistemas tropicales como dispersor de semillas, lo que contribuye a la regeneración natural de la selva.

En México, esta especie se encuentra catalogada en riesgo debido a la pérdida de hábitat, la fragmentación de las selvas y la presión de actividades humanas, según la propia Semarnat.

