La limpieza natural para dejar la goma de la lavadora impecable

Existen artefactos que nos ayudan con la limpieza en casa, pero paradójicamente, estas máquinas también deben ser limpiadas para que su propósito no se vea obstaculizado; entre ellas se encuentra la lavadora.

Pocas tareas pueden ser tan complicadas como eliminar la suciedad acumulada en la goma de la lavadora. La humedad y los residuos de detergente generan moho y malos olores, afectando el rendimiento del electrodoméstico. Sin embargo, existe un truco casero que permite limpiarla de manera rápida y efectiva sin recurrir a productos químicos agresivos.

La acumulación de suciedad en la goma de la lavadora se debe principalmente a la humedad constante en su interior . Esto favorece el crecimiento de moho y bacterias, lo que no solo genera mal olor, sino que también puede transferirse a la ropa. Además, el uso excesivo de detergente y suavizante provoca que estos productos se acumulen en los pliegues de la goma, formando una capa pegajosa donde proliferan microorganismos.

Para eliminar la suciedad de la goma de la lavadora de manera eficaz, se recomienda utilizar una solución casera a base de vinagre blanco y bicarbonato de sodio . Ambos ingredientes tienen propiedades desinfectantes y eliminan malos olores, siendo además seguros para el medio ambiente.

1 taza de vinagre blanco

1 taza de agua caliente

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Un paño limpio o una esponja

Mezcla el vinagre blanco con el agua caliente en un recipiente. Humedece un paño o esponja en la solución y frota la goma, prestando atención a los pliegues. Deja actuar la mezcla durante 5 a 10 minutos para que penetre en la suciedad. Esparce bicarbonato de sodio sobre las manchas más difíciles y frótalas suavemente. Retira los residuos con un paño húmedo y seca bien la goma para evitar la acumulación de humedad.

Para evitar que la goma de la lavadora se ensucie rápidamente, es recomendable seguir algunos consejos sencillos:

Dejar la puerta de la lavadora abierta después de cada uso para permitir una adecuada ventilación.

Secar la goma con un paño seco después de cada ciclo de lavado.

Realizar una limpieza profunda con vinagre y bicarbonato de sodio al menos una vez al mes.

Usar la cantidad adecuada de detergente y evitar el exceso de suavizante para reducir los residuos en la goma.

Este truco casero no solo garantiza que la lavadora funcione de manera eficiente, sino que también contribuye a mantener un ambiente más saludable en el hogar. Implementarlo de forma regular ayuda a prolongar la vida útil del electrodoméstico y evita la proliferación de bacterias y moho.

