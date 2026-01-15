¿Cuántos frentes fríos llegarán a México en febrero 2026?

Un frente frío (FF) se produce debido al choque de dos masas de aire; una fría y una cálida , provocando climas especialmente fríos, llegando a la formación de tormentas severas.

Los FF se impulsan por una masa de aire frío a una velocidad de aproximadamente 40 a 60 kilómetros por hora, por lo que tienen una duración de entre 5 a 7 días, dejando un enfriamiento de aire sobre la región por donde pasan.

¿Qué consecuencias traen los frentes fríos?

Además de las bajas temperaturas, los FF pueden traer consigo lluvias, nevadas, oleaje y viento. A este último se le conoce como “Norte” cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec.

El seguimiento diario de los frentes fríos que ingresan a nuestro país, inició en septiembre del 2025, y continua hasta mayo del 2026. El objetivo de este monitoreo es registrar el número de sistemas frontales que impactaron, a escala mensual, en México. Asimismo, tiene la finalidad de mostrar el pronóstico de FF por mes, durante toda la temporada.

¿Cuántos frentes fríos habrá en el mes de febrero?

Para este periodo 2025-2026, se pronosticaron 48 sistemas frontales. De estos, se previeron esta cantidad de sistemas, es decir, frentes fríos, durante los siguientes meses:

Mes Frente frío Septiembre (2025) 5 Octubre (2025) 5 Noviembre (2025) 6 Diciembre (2025) 7 Enero (2026) 6 Febrero (2026) 5 Marzo (2026) 6 Abril (2026) 5 Mayo (2026) 3

Hasta este jueves 15 de enero, han ingresado dos frentes fríos en el mes, con el tercero pronosticado para el sábado 17.

Por su parte, en el mes de febrero se prevén 5 frentes fríos, aunque la cifra previamente pronosticada puede llevar a cambiar, pues la climatología que se encarga de estudiar este fenómeno y dar una cifra promedio, menciona que podrían esperarse hasta un total de 50 sistemas frontales.

Se recomienda todos los habitantes del país mantenerse atentos a los pronósticos diarios, para así prevenir y prepararse para las bajas temperaturas que se aproximan.

